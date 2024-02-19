 

Рупор кремлевской пропаганды: Трое активистов “Стопхам” получили по 6 лет тюрьмы

19.02.2024, 22:34, Разное
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Еще не пятница, а уж е репрессии!

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил троих активистов движения «Стопхам» к шести годам лишения свободы каждого за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти.

Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Приговор вынесли Кириллу Бунину, Алексею Горбачевскому и Кириллу Котову по ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По первой статье им грозило до семи лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима, уточнили в суде.

PS. Клеить наклейки на машины силовиков – плохая идея. Контент не задался. Ну а кто-то план выполнил.

Источник: Colonel Cassad


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