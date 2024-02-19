iPhone 16 Pro может получить два новых оттенка титанового корпуса

Издание MacRumors сообщает, что iPhone 16 Pro скоро может появиться в двух новых оттенках корпуса: Desert Titanium и Titanium Grey. Инсайдер с ником Majin Bu поделился этой информацией в соцсетях.

Desert Titanium, по словам Majin Bu, напоминает золотой цвет iPhone 14 Pro, но более глубокий и насыщенный. В свою очередь, Titanium Grey будет визуально схож с оттенком Space Grey, представленным в iPhone 6 в 2014 году.

iPhone 15 Pro доступен в четырех цветах: черном, белом, синем и натуральном титане. Золотой вариант отсутствует. Тем не менее MacRumors считает, что, вероятно, вернется золотой оттенок в iPhone 16 Pro, учитывая его предыдущую популярность с iPhone 5s до iPhone 14 Pro.