Выпускник мехмата МГУ несколько лет пытался пригласить на свидание воображаемую девушку

В Москве госпитализировали выпускника механико-математического факультета МГУ – он будет проходить лечение в психиатрической клинической больнице №4 имени Петра Ганнушкина. Молодой человек несколько лет упорно пытался пригласить на свидание воображаемую девушку, причём это уже шестой подобный случай со студентами этого факультета за несколько лет.

В феврале 2022 года юноша в мессенджере

познакомился с девушкой – якобы выпускницей психфака МГУ. В

процессе переписки он пригласил её на свидание в популярную кофейню в центре

Москвы.

«Всё прошло идеально: мы пили лавандовый

раф, разговаривали о любимых фильмах, хобби и работе, а потом договорились провести 14 февраля вместе», – рассказывал он друзьям в соцсетях, а те в свою очередь пытались уточнить, почему он считает их своими друзьями.

Как выяснилось позже, на встречу с ним никто не приходил – молодой человек пил кофе и оживлённо разговаривал в

полном одиночестве. Потом ситуация усугубилась: он начал забрасывать свою избранницу сообщениями, ежедневно приглашая её на второе свидание. На самом деле письма он направлял

на корпоративную почту ИА «Панорама». Редакторы издания спустя несколько лет сжалились и вызвали скорую психиатрическую помощь.

«К сожалению, у нас уже есть целая палата с выпускниками мехмата, – говорят в больнице. – Нельзя сказать, что они как-то выделяются в плохом смысле – нет, это спокойные, застенчивые, совершенно не буйные ребята. Но и улучшения у них, к сожалению, не наступают: новый пациент искренне верит в свою девушку, хотя достаточно бегло на него посмотреть, чтобы диагностировать бред. Каждый говорит про свою чепуху – кто-то хочет выявлять коррупционеров с помощью математики, кто-то верит в эльфов, единорогов, панголинов».

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