Филипп Киркоров запустил старт 5 сезона шоу «Маска» на НТВ в очках и черном парике

Российский артист Филипп Киркоров вернулся на экраны в качестве члена жюри в шоу «Маска», что вызвало неожиданные реакции его поклонников.

В новом сезоне «Маски» на канале НТВ исполнитель присоединился к судейскому составу. Он предстал перед миллионами зрителей в строгом костюме и черных очках, а также надел черный парик.

Некоторые фанаты предположили, что после проведенной Настей Ивлеевой «голой» вечеринки Филипп Киркоров решил отойти от провокационных нарядов и экстравагантных образов.

Стоит отметить, что вечеринка Almost Naked Party в клубе «Мутабор» в Москве негативно сказалась на репутации и финансах Киркорова. После этого события на него напали критики, его исключили из различных проектов и концертов. В ответ на общественное негодование Киркоров сделал публичное заявление, признав свою ошибку и объяснив ее неправильным выбором.