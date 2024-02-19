Парламентарии рассматривают запрет двойников и однофамильцев

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19.02.2024, 15:33, Разное
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Парламентский комитет по защите прав граждан внёс на рассмотрение законопроект, призванный покончить с двойниками – лицами, которые оформляют кредиты на чужое имя, не выплачивают алименты или набирают штрафы ГИБДД, создавая проблемы для законопослушных граждан.

– От несправедливости не застрахован никто – какой-то умник на моих номерах наездил на 500 штрафов. Не исключено, что он специально не соблюдал ПДД для дискредитации депутата Госдумы, а вместе с ним и всех институтов власти, либо это просто двойник-лихач, – заявил депутат Дмитрий Иоаннидович Кариатиди.

Для нейтрализации двойников – лиц с полностью совпадающими именем, фамилией и отчеством – в будущем планируется создание автоматизированной системы присвоения имён и фамилий. Уже в родильном отделении будет предложено выбрать ребёнку другое имя, отчество или фамилию, но только в случае наличия полных тёзок с совпадающим годом рождения.

Отдельное внимание депутаты предложили уделить нынешним однофамильцам – в итоге было решено, что определить первоисточник и копию должен суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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