Врач-кардиолог рассказала об опасности самостоятельного приема сердечных капель

Врач-кардиолог Айгюн Гусейнова предупредила о рисках, связанных с самостоятельным приемом сердечных капель. В беседе с «Пятым каналом» она отметила, что многие люди, испытывая боль в груди, обращаются к этим каплям как к быстрому решению проблемы. Однако такой подход может скрывать серьезные заболевания, включая инфаркт миокарда.

По словам доктора, использование сердечных капель может снять тревогу и частично облегчить боль, что может привести к неправильной оценке состояния и отсутствию вызова скорой помощи в случае острой необходимости. Кроме того, частое их употребление может привести к привыканию, требуя увеличения дозы, и вызвать побочные эффекты, такие как тошнота и рвота.

Еще одной опасной ошибкой является прием ацетилсалициловой кислоты без согласования с врачом. Эти препараты могут увеличить риск геморрагического инсульта, особенно у пациентов с высоким артериальным давлением.

Гусейнова подчеркивает, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно проконсультироваться с врачом перед приемом любых лекарств и избегать самолечения.