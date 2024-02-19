Скандалы: Новая уравниловка

Как в Петербурге экономят на стимулирующих выплатах медицинским работникам

В инфекционной больнице имени Боткина сотрудники судятся с администрацией. Противостояние началось с того, что среднему медперсоналу начислили мизерные стимулирующие выплаты за 2022 год, в то время как большинству врачей и санитаркам выплатили в конце года солидные суммы, чтобы «вытянуть» их среднегодовую зарплату до показателей «дорожной карты». Почему за большую часть своего заработка бьются медики в Петербурге и в других регионах страны, разбиралась «Фонтанка».

Скандал из-за премий переехал из больницы в суды

Возмущаться размером зарплаты средний медицинский персонал (медсеcтры и медбратья, фельдшеры) в Боткинской больнице начал год назад. Более 100 человек подписали обращение к президенту. Под заявлением в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру подписались еще больше сотни сотрудников. Писали, куда могли. Причина: больница получила самую большую сумму из гранта Терфонду ОМС из федерального бюджета на достижение показателей по «дорожной карте» — 1,4 миллиарда рублей (позже она уменьшилась на 100 миллионов по неизвестной причине). Приблизительно четверть суммы израсходовали на погашение просроченной кредиторской задолженности (лекарства, лечебное питание) 2022 года. Остальное — на достижение целевых показателей «дорожной карты» по зарплате (в 2022 году это было 137 тысяч рублей для врачей и 68 тысяч для медсестер и санитарок). Врачам и младшему персоналу (санитаркам) в конце года выплатили премии с шестизначными суммами. Среднему медперсоналу премий, можно сказать, не дали — они получили 11–17 тысяч рублей. Сотрудники акушерско-гинекологического отделения с площадки на Миргородской улице, закрытого в мае 2022 года, не получили вообще никаких дополнительных выплат, даже ковидных за отработанное с начала года время.

Из «больших» ведомств обращения коллектива Боткинской больницы, как обычно, переправляли в комитет по здравоохранению, а там сообщили, что в Боткинской больнице план по «дорожной карте» перевыполнен: средняя зарплата врачей составила почти 145 тысяч рублей, медсестер — 81,5 тысячи, младшего медперсонала — почти 69 тысяч рублей. «Денежные средства в рамках гранта, выделенные на оплату труда, были направлены на выплату заработной платы по тем категориям персонала, по которым за 11 месяцев 2022 года целевой показатель «дорожной карты» не был достигнут. А именно по категориям врачи и младший медицинский персонал».

Почему в коллективе Боткинской больницы много несогласных с такой формулировкой? Потому, что получилось, что работающие на полторы ставки медсестры зарабатывают в течение года себе показатели «дорожной карты» сами, а работающие на одну ставку, то есть меньше, в конце года получают суммы, уравнивающие их заработок в целом за год.

«В мае 2023 года 20 медсестер попытались подать коллективный иск к городской инфекционной больнице имени Боткина в Смольнинский суд. Хотя часть врачей разных специализаций — хирурги, реаниматологи, инфекционисты, дерматологи, акушеры-гинекологи — тоже получили странные суммы, недотягивающие до показателей «дорожной карты» по Петербургу», — рассказала «Фонтанке» Надежда Пруель, экс-председатель профкома Боткинской больницы, которая пыталась разобраться с выплатами сотрудников по их жалобам. В октябре 2023 года ее уволили по статье. Она проработала в больнице имени Боткина почти 20 лет, была председателем профкома с 2019 года. И теперь уверена, что ее увольнение как раз и связано с той деятельностью, которой должна заниматься профсоюзная организация, — отстаиванием интересов работников. Сейчас Пруель в суде оспаривает свое увольнение, а также честь и достоинство. У медсестер же коллективный иск не приняли, а судиться индивидуально они не стали. Свои права отстаивает самая стойкая, Юлия. Храбрости ей придает то, что она ушла из больницы. Большинство ее коллег, задействованных в протестах прошлого года из-за недоплаченных ковидных или стимулирующих выплат, либо ушли, либо продолжают работать без возмущений. На вопрос, какие выплаты получили медсестры по итогам 2023 года, отвечают: «Ничего не изменилось. Не называйте, пожалуйста, мое имя, — говорят они, — не хочу, чтобы меня уволили».

Сколько заработали, такой и целевой показатель «дорожной карты»

На то, что стимулирующие выплаты вовсе не начислялись за 2023 год, «Фонтанке» пожаловались в отделении скорой помощи (ОСМП) поликлиники № 78 Фрунзенского района: «В конце года премии не было, объяснили, что мы уложились в целевые показатели по зарплате, которые почему-то у врачей нашей поликлиники оказались меньше, чем в соседних — 124 тысячи рублей», — рассказала Вера Реброва. Она работает на полторы ставки врача скорой помощи в ОСМП и на полставки врача неотложной помощи. В среднем у нее получается и больше 124 тысяч — к окладу «набегают» работа в праздничные дни и ночные часы плюс совместительство. В зарплату за декабрь включена еще стимулирующая надбавка — 1904 рубля. Сумму, соответствующую «дорожной карте», она получает, работая почти за двоих.

Руководство 78-й поликлиники объяснило сотрудникам, что из-за недостатка средств комитет по здравоохранению разрешил поликлинике понизить планку показателя средней зарплаты по врачам: вместо 143 тысяч рублей ей установили 124 тысячи рублей, среднему медперсоналу — 68 тысяч. В конце года из денег, полученных из федерального и городского бюджетов на достижение целевых показателей по зарплате, поликлиника получила субсидию 12 миллионов рублей. При этом у врачей ОСМП за счет переработок ежемесячные выплаты достигали, бывало, и 145 тысяч, а у врачей поликлиники она была в среднем 108 тысяч рублей. Им и начислили что-то вроде новогодней премии до назначенного целевого показателя в 124 тысячи. Как сообщает Реброва, средний медперсонал поликлиники тоже дополнительных выплат не получил.

В Мариинской больнице нарушителей хотят лишать части зарплаты на полгода

Экономия на стимулирующих выплатах в Петербурге принимает причудливые формы. Сотрудники Мариинской больницы прислали в редакцию презентацию с внесенными изменениями в «Положение о стимулирующих выплатах по результатам оценки эффективности работы медицинского и иного персонала». В ней красочно расписано, как и за что будут в этом году начисляться баллы всем категориям сотрудников. И за что их будут лишать стимулирующих выплат. Причем нормы о лишении этих самых выплат, мягко говоря, спорные. Например: «Выплаты стимулирующего характера не производятся работникам, имеющим на момент выплаты не снятое дисциплинарное взыскание — «выговор» (снимается не ранее чем через 6 месяцев от момента вынесения)». Или «выплаты снижаются на 50% работникам, имеющим на момент выплаты не снятое дисциплинарное взыскание — «замечание» (снимается не ранее чем через 6 месяцев от вынесения). Напомним, 16 июня 2023 года Конституционный суд постановил, что дисциплинарное взыскание не может служить основанием для снижения зарплаты на весь срок его действия, поскольку нарушение требования о соблюдении дисциплины «если и оказывает негативное влияние на результаты труда, то лишь в то время, когда он совершен». Выплаты «по своей целевой направленности не являются премиями. Будучи частью зарплаты, они компенсируют дополнительные трудозатраты и повышенную интенсивность труда».

Если стимулирующие не стимулируют

В медицине еще в 2012 году была провозглашена задача повышения ее эффективности. А чтобы ее достичь, к 2020 году все государственные клиники должны были перейти на заключение эффективных контрактов со своими сотрудниками. Это, по сути, обычный трудовой договор, в котором сотруднику полагается «плюшка»: чтобы он был заинтересован в повышении качества и доступности медицинской помощи размер оплаты труда медработников поставили в зависимость от объема и качества выполненной работы. Критерием эффективности назначили стимулирующие выплаты, которые начисляются по балльной системе. В зависимости от количества набранных за месяц баллов врач, медсестра или санитарка получают зарплату. Начисляться они должны так: сначала создается комиссия в низовом подразделении (отделении, отделе) из трех человек, которая ежемесячно на заседаниях анализирует показатели эффективности сотрудников своего подразделения — проставляет баллы. Потом уже комиссия медучреждения утверждает размер стимулирующих выплат, в которые входят и премии».

В многопрофильных клиниках работают 1–2 тысячи сотрудников. Представьте, работу каждого нужно оценивать ежемесячно. Как правило, всё делается на глазок. Совместительство, ночные дежурства, работа в праздничные дни, «вредность», выслуга лет, квалификационная категория — это понятные критерии, учет которых дает возможность сотруднику получать приличную зарплату. В медучреждениях они поощряются, потому что с 2012 года прошли уже не одна оптимизация, сокращение штатов и реформа оплаты труда — так, что ей невыгоден сотрудник, работающий на одну ставку, особенно невыгоден «одноставочный» средний медперсонал.

В итоге медсестра или фельдшер (целевой показатель зарплаты на 2022 год — 68 тысяч рублей, на 2023-й — 72 тысячи) работает-работает весь год — вместо нормы в 7–8 дежурств, выходит на 11–12 рабочих суток за месяц — и получает зарплату, близкую к целевому показателю «дорожной карты» в регионе и даже больше (например, в отделении анестезиологии и реанимации зарплата медсестры на полторы ставки — 80–90 тысяч рублей). К концу года выясняется, что в целом по медицинскому учреждению «дорожная карта» не выполнена. Руководство распределяет премии, называя их стимулирующими выплатами. Собственных денег, заработанных на оказании платных услуг или высокотехнологичной медицинской помощи или диспансеризации (для поликлиник это сейчас самая большая статья доходов), на эти выплаты, как правило, не хватает. Поэтому им выделяют дополнительные средства из федерального или городского бюджетов. И премии уходят тем, у кого на протяжении года была маленькая зарплата. Так, например, в Боткинской больнице, по сообщениям сотрудников, «новогодние премии» достигали 300 — 600 тысяч рублей. Получается, что можно работать на одну ставку, не перенапрягаясь, а к концу года получить такую премию, которая нивелирует разницу между интенсивным трудом и нормированным. То есть, как рассказала «Фонтанке» медсестра Юлия, выходит, что «те, кто не берет дополнительную нагрузку, не дежурят, получают в итоге больше, чем те, кто вкалывает на 1,5–2 ставки».

В Боткинской больнице в конце 2022 года медсестры получили мизерные доплаты (11–17 тысяч рублей), потому что, по расчетам администрации, средняя зарплата по среднему персоналу на уровне больницы соответствует норме. Как это происходит, понять решительно невозможно: у «Фонтанки» накопилась большая коллекция зарплатных квиточков среднего медперсонала в основном с цифрами от 32 до 60 тысяч рублей в месяц (до удержания налога). Вероятно, те, у кого она 80 тысяч и выше, их не присылали.

Кому, как и за что начисляются дополнительные выплаты, теоретически — вопрос к больничным комиссиям, практически — к руководству медучреждением. Потому что хоть работа комиссий и регламентирована законодательно, в жизни деньги распределяет оно.

Экс-лидер профсоюзной организации Надежда Пруель отстаивала на всех уровнях аксиому: совместительство это вторая работа. История с восстановлением справедливости в отдельно взятой больнице — это только часть задачи, которую поставили перед собой Пруель и сотрудники, поддерживающие ее. «Все стимулирующие выплаты должны рассчитываться на ставку независимо от того, как она оценивается в 50 тысяч или в 100, — считают они. — Лукавство заключается в том, что если человек работает на полторы ставки в своем учреждении, он получает стимулирующие выплаты и все доплаты только на одну ставку. А если в одном работает — на одну ставку, а в другом еще на полставки, то и в этом другом учреждении он получает на свои полставки дополнительные выплаты. За счет совместительства в рамках одного медучреждения экономятся деньги на стимулирующих. Нам из всех утюгов рассказывают, какие миллиарды рублей расходуются в Петербурге на зарплату. Но они не доходят до медработников».

Чиновники о зарплате: «Она может быть выше и ниже целевого значения»

Комитет по здравоохранению и руководство больницы имени Боткина по-разному разъясняют ситуацию со стимулирующими выплатами всем, кто задает вопросы про них и про достижение показателей «дорожной карты».

«Народному фронту» отвечали: «Согласно указу президента от 07.05.2012 года, достижение показателей осуществляется в отношении соответствующей категории работников по учреждению в целом. При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории. Заработная плата может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного указом президента». Подпись: главный врач Денис Гусев.

Или «Достижение показателей, определенных указом президента № 597, осуществляется в отношении соответствующей категории персонала по региону в целом (не по каждому учреждению и не по конкретной должности медицинских работников). Подпись: заместитель председателя комитета по здравоохранению Мария Виталюева.

«Фонтанка» тоже направила запрос по начислению стимулирующих выплат в больнице Боткина и 78-й поликлинике, но ответа пока не получила.

«В сравнении с другими регионами»

Казалось бы, петербургским медикам грешно жаловаться, если сравнивать доходы с зарплатами в других регионах. Но когда вам каждый день сообщают, что ваша зарплата в 2023 году составляет 143 тысячи (у врачей) или 72 тысячи (у медсестер и санитарок), то поневоле начинаешь возмущаться, почему ты не видишь этих цифр в расчетном листке. Может, размеры зарплат в Петербурге такие, что из-за них то и дело возникают вопросы со стимулирующими выплатами в разных медицинских учреждениях города? В других регионах она меньше вдвое, а то и втрое, и ситуация стабильная?

Там ровно такие же проблемы с выплатой стимулирующих, особенно среднему медперсоналу. Из таких сообщений в СМИ можно составить сводку:

Элиста: «Прошу прокуратуру разобраться в вопросах стимулирующих выплат медицинским сестрам стационара РДМЦ».

Пермь: «С июня сотрудники отделения скорой помощи в Кудымкаре Пермского края остались без стимулирующих выплат. В среднем зарплата фельдшера в 2023 году уменьшилась на 5–7 тысяч рублей».

Башкирия: «В Белорецке фельдшеры отсудили у больницы, в которой работали, сверхурочные. По их словам, в свою очередь работодатель убрал им дополнительные смены».

Красноярск: «У красноярского госпиталя нет денег, а потому стимулирующих выплат в конце года не будет. Однако в конце года премировали всех, кроме медсестер».

Калининград: «Фельдшеры и медсестры городской детской поликлиники написали обращение президенту России Владимиру Путину, в котором <…> попросили провести проверку по факту невыполнения майского указа, дискриминации заработной платы, стимулирующих выплат, лишении премий».

Багликова Ирина

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”