 

Doom запустили на обломках инопланетного корабля из «Зоны 51»

19.02.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Игру Doom запустили на обломках инопланетного корабля, которые попали на Землю в далёком 1947 году.

В 2008 году эти фрагменты продал на Craigslist бывший сотрудник секретного объекта, а потом новый владелец ещё раз перепродал их на аукционе за $5800. По счастливой случайности один из обломков попал в руки известного компьютерного энтузиаста Ренделла Петерсона.

В своём видеоблоге Петерсон рассказал, что сам по себе корпус корабля был одной большой вычислительной машиной, состоящей из сотен однотипных модулей. Однако несмотря на необычную компоновку, в основе инопланетного компьютера лежит привычная нам кремниевая электроника – согласно рассекреченным материалам, её «земная» версия появилась именно в результате изучения этого инопланетного воздушного судна.

– Модуль, который мне достался, по вычислительной мощности можно сравнить с компьютерами конца 1970-х, при этом у него очень гибкая и всеядная система питания со сверхкомпактными преобразователями напряжения. В отличие от наших компьютеров, тут применяется не бинарная, а троичная логика, поэтому мне пришлось убить не один вечер, чтобы написать эмулятор наших двоичных систем для этой штуковины, – пояснил техноблогер.

Исследователь создал для инопланетного компьютера примитивный графический адаптер, который выводил картинку на экран с разрешением 128х128 пикселей, изначально предназначенный для Arduino. Затем Петерсон запустил на нём Microsoft DOS через свой эмулятор. Следующим шагом стал запуск первой части легендарной игры Doom. Первоначально она работала с частотой кадров не более 0,2 – 0,6 в секунду, а также чуть не привела к расплавлению вычислительного модуля в секторе .̸̯͋.̸̧̔̐℘, но после ряда оптимизаций удалось достичь стабильности и повысить средний FPS до 6-7.

– В это вполне можно играть! Самое удивительное, что мне даже не требуются устройства ввода, – хвастается исследователь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Врач Денис Банный: гипертония, инфаркт и инсульт все чаще возникают у молодых людей

19.02 / Скандалы: Купи — сдай

19.02 / Президент Киргизии Жапаров совершит визит в Россию 20-21 февраля

19.02 / GizmoChina: представлен Vivo Y100t 5G с экраном на 120 Гц и Dimensity 8200

19.02 / Мэрия Москвы представила проект огурца-небоскрёба, который станет новой штаб-квартирой Минсельхоза

19.02 / GizmoChina: Samsung разрабатывает смартфон со сворачивающимся экраном

19.02 / Мнение: Игры в наперстки

19.02 / В России служебных собак МЧС оснастят FPV-устройствами с видеокамерами

19.02 / Мнение: О новой пассии Путина… Бес в ребро?

19.02 / Бродягу повесили за убийство, которого он не совершал, после чего он вернулся в виде призрака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика