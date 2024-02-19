Doom запустили на обломках инопланетного корабля из «Зоны 51»

Игру Doom запустили на обломках инопланетного корабля, которые попали на Землю в далёком 1947 году.

В 2008 году эти фрагменты продал на Craigslist бывший сотрудник секретного объекта, а потом новый владелец ещё раз перепродал их на аукционе за $5800. По счастливой случайности один из обломков попал в руки известного компьютерного энтузиаста Ренделла Петерсона.

В своём видеоблоге Петерсон рассказал, что сам по себе корпус корабля был одной большой вычислительной машиной, состоящей из сотен однотипных модулей. Однако несмотря на необычную компоновку, в основе инопланетного компьютера лежит привычная нам кремниевая электроника – согласно рассекреченным материалам, её «земная» версия появилась именно в результате изучения этого инопланетного воздушного судна.

– Модуль, который мне достался, по вычислительной мощности можно сравнить с компьютерами конца 1970-х, при этом у него очень гибкая и всеядная система питания со сверхкомпактными преобразователями напряжения. В отличие от наших компьютеров, тут применяется не бинарная, а троичная логика, поэтому мне пришлось убить не один вечер, чтобы написать эмулятор наших двоичных систем для этой штуковины, – пояснил техноблогер.

Исследователь создал для инопланетного компьютера примитивный графический адаптер, который выводил картинку на экран с разрешением 128х128 пикселей, изначально предназначенный для Arduino. Затем Петерсон запустил на нём Microsoft DOS через свой эмулятор. Следующим шагом стал запуск первой части легендарной игры Doom. Первоначально она работала с частотой кадров не более 0,2 – 0,6 в секунду, а также чуть не привела к расплавлению вычислительного модуля в секторе .̸̯͋.̸̧̔̐℘, но после ряда оптимизаций удалось достичь стабильности и повысить средний FPS до 6-7.

– В это вполне можно играть! Самое удивительное, что мне даже не требуются устройства ввода, – хвастается исследователь.

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