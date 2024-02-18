Мнение: О шокирующей реальности… Что смогли 1,5% мировой экономики против 50%?

— Что могут полтора процента мировой экономики против пятидесяти? — риторически вопрошали одни.

— Да разве могут у Запада кончиться #деньги для Украины? — смеялись другие — он же их печатает!

— Сейчас, вот-вот, уже скоро западные страны раскочегарят свой ВПК, и тогда…, — отчаянно надеялись третьи…

Уже можно подводить итоги, наверное. Да?

Оказалось, что «половина мирового ВВП», состоящая более чем на две трети из услуг бухгалтеров, дизайнеров, программистов и университетов уже очень мало умеет в реальное #производство. Особенно, Европа, которая вдобавок заменила чадящую, но надёжную энергетику на ископаемом топливе на ветряки и солнечные зайчики. Наряду с кучей других факторов это уже не позволяет наращивать #производство энергоёмкой продукции, в том числе танков и боеприпасов. В итоге #ЕС провалил выпуск миллиона снарядов для ВСУ и не смог «напылесосить» нужное количество по складским остаткам в разных регионах мира. Потому что ещё раньше склады по всему миру «пропылесосили» #США.

Ну а #Россия без крупных проблем и без перехода к мобилизационной экономике кратно увеличила выпуск вооружений. И теперь способна производить, не напрягаясь, 3-4 млн снарядов в год.

Оказалось также, что «деньги вообще» и бюджетные ассигнования, из которых только и можно выделять финансирование для Украины — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». И что печатать их, увеличивая бюджетный дефицит и разгоняя инфляцию, никто на Западе не хочет.

Ну и чтобы два раза не вставать. Что там говорил Наполеон Бонапарт или кто-то вместо его о главном для военных действий? Вот это — «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги», — да? ОК. По подсчётам западных аналитиков, весьма и весьма завышенным, Россия за два года потратила 211 млрд долл. на СВО. Но эту сумму можно смело делить надвое или натрое, поскольку #цены на вооружения, например, считаются на основе цифр из экспортных контрактов «Росвооружений». А коллективный Запад выделил Украине 245 млрд евро или почти 270 млрд долл. Ну и как, #деньги и превосходство в них сильно помогли ВСУ на поле боя? Границы 1991 года уже видны хотя бы в бинокль?

К слову, 270 млрд долл. за два года — это примерно 0,6% от совокупного ВВП коллективного Запада за один год. Оказалось, что даже такие скромные относительно масштабов западных экономик, конечно, финансовые ассигнования могут вызвать «усталость от Украины». И если Германия, активно строящая «Четвёртый Рейх» при канцлере Шольце, ещё как-то пытается взять на себя лидерство в поддержке Киева, если Великобритания и Франция тоже ока не собираются отступать, то страны европейского Юга уже в открытую призывают искать «мирное решение». А в США в преддверии президентских выборов «неожиданно» дал слабину двухпартийный консенсус, на который чуть ли не молились украинцы и заукраинцы. И оказалось, что внутренние дела американцам всё же важнее поддержки союзника и даже — о, Боже! — трансатлантической солидарности.

Что характерно, заминки и проблемы с выделением новых ассигнований на поддержку Киева тянутся в Вашингтоне уже пятый месяц кряду. А Евросоюз, не так, чтобы сильно уступающий Соединённым Штатам финансово, ни капли не поспешил найти у себя замену американским деньгам. И, к слову, «усталость от Украины» стала главным тревожным звоночком на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.

То есть, на словах-то все горазды «поддерживать Украину» и «защищать ценности». На деле — всем своя рубаха ближе к телу. А кто-то надеялся, что будет иначе?

Может, пора уже отбросить несостоятельные мифы и начать договариваться «с учётом реалий»?

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