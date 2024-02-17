Егора Летова могут лишить звания народного артиста Российской Федерации

В Общественной палате призвали лишить Егора Летова звания народного артиста Российской Федерации, учитывая неоднозначность его творчества и его пагубное влияние на подрастающее поколение.

Член ОП Елена Полушкина, ранее добившаяся запрета ряда музыкальных фестивалей и увольнения Юрия Шевчука с должности лидера группы ДДТ, объяснила, что её новая инициатива поможет защитить детей.

– Дикость, когда человек, который пил алкоголь и болел за ЦСКА, служит образцом для подрастающего поколения. Подозреваю, что и песни у него были соответствующие, – сказала она. – Минимум, что мы можем сделать сейчас – это лишить его звания народного артиста. Тогда подростки перестанут его слушать и у них будет шанс вырасти нормальными людьми.

Инициативу уже сформировали в виде обращения в Минкульт – в официальном письме общественники от имени многонационального народа Российской Федерации просят исключить Летова из реестра народных артистов в связи с утратой доверия.

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