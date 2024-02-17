Мнение: Слабость США, или почему Эквадор выполнил требование России

У американцев закончилось оружие. Ещё 50-100 лет назад это не было бы проблемой: Соединённые Штаты были тогда гигантской фабрикой, способной выпускать что угодно и в сколь угодно больших объёмах. Сейчас, однако, промышленность США переживает плохие времена, так что попытки нарастить выпуск обычных вооружений — артиллерийских снарядов, бронированной техники — раз за разом проваливаются, прежде всего из-за дефицита рабочих, дефицита инженеров и дефицита грамотных управленцев. Как шутили в молодом Рунете, «заводы стоят, одни фотографы в стране».

Так как оружие Израилю и Украине всё же нужно, американцы сначала опустошили свои армейские склады, на которых хранилась морально устаревшая и списанная техника, а потом засадили дипломатов за обзвон стран ООН, пытаясь купить оружие хоть где-нибудь.

Очередной звонок из США получил Эквадор, бедная банановая республика с западного побережья Южной Америки. Президент Эквадора — 36-летний наследник местного бананового короля — согласился передать США российское вооружение стоимостью в 200 млн долларов в обмен на какое-то американское высокотехнологичное оружие (ссылка).

Теоретически Эквадор — нейтральная страна, однако, как и Швейцария, он не слишком-то строго следит за своей порядочностью. Швейцарские политики, кстати, никак не могут смириться с понижением своего статуса — они до сих пор навязываются нам в качестве посредников, и раз за разом получают публичный отлуп от России: «вы больше не нейтральные, вы украли русские деньги и вы поставляете оружие нашим врагам» (ссылка).

Так вот, теоретически Эквадор — нейтральная страна, а на практике — это банановая республика без сколько-нибудь строгих принципов. Когда из России позвонили в Эквадор, чтобы запретить отдавать купленную у нас технику американцам, президент Эквадора не нашёл ничего лучше, как назвать нашу технику «металлоломом». Цитирую:

Поставка будет осуществлена. [Российская сторона] говорит, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно.

Не самый умный способ разговаривать с Россией. После этого заявления наши славные санитары решили проверить товары, плывущие к нам из Эквадора. В партии бананов нашли многоядную муху-горбатку, переносчика холеры. Начали изучать эквадорские цветы, гвоздики, и обнаружили там ещё одного вредителя — калифорнийского цветочного трипса. Импорт пришлось приостановить. Маловажный эпизод для России, а вот для небогатого Эквадора потеря рынка на 750 млн долларов стала бы очень неприятной. При этом, напомню, нынешний президент Эквадора — сын и наследник местного бананового короля, его отец владеет огромным бизнесом по экспорту бананов. Таким образом, российские фитосанитарные службы нащупали правильную болевую точку, заставили страдать нужного человека.

Президент Эквадора понял намёк и заявил, что передумал, то есть что военную технику США не отдаст. Власти Эквадора уверили русского посла, что страна, которая придерживается нейтрального статуса и имеет постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне (ссылка).

Если бы сейчас был не 2024, а хотя бы 2004 год, эквадорские политики не рискнули бы ссориться с США, демонстративно отказывая им в важной просьбе. Однако США одряхлели, ослабли и явно потеряли способность проецировать проблемы на карту мира. Талибы надавали по щекам американцам в Афганистане, хуситы отжали у американцев Красное море, а проиранские ополченцы долбят американские базы дронами, и американцы робко пакуют контейнеры, собираясь покинуть регион. Эквадор ровно ничем не рискует, смеясь в лицо американскому послу: у Америки и так уже слишком длинный список обидчиков, которых она хочет, но не может наказать.

Как видите, с внешней политикой дела у США обстоят плохо. Воевать США не способны: оружие им уже даже в Латинской Америке не дают, а их разрекламированные морпехи готовы сейчас сражаться только в бывшем Твиттере, лайкая там гендерно-выдержанные посты. С дипломатией у США тоже всё плохо: слабых не уважают. И, как будто этого мало, где-то за кадром возвышается окутанная туманом громада Китая. Если Россия настояла на своей позиции, всего лишь прищемив Эквадору экспорт бананов, представьте, на что способен Китай, который является главным торговым партнёром для большей части стран мира.