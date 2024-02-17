 

Кандидат Харитонов пообещал возродить советское производство бананов

17.02.2024, 13:33, Разное
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На фоне новостей о возможном дефиците бананов кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов пообещал наладить их выращивание в России в случае своей победы на выборах.

Он обвинил буржуазно-капиталистический режим в «полном разрушении банановой ресурсной базы».

Общаясь с избирателями, он назвал несправедливой нынешнюю ситуацию: Советскому Союзу постоянно припоминают дефицит, но фактически товарное разнообразие сейчас хуже, чем в 1988 году.

– Компрадорская буржуазия не может вырастить свои бананы, у нас уничтожили всю советскую школу банановых специалистов. Наших африканских союзников гордо называли «банановые республики», но могли ли они сами разработать технологию выращивания бананов? Очевидно, что это переданные им советские разработки, – сказал кандидат.

Кроме того, Харитонов ещё долго говорил о размере, вкусе и натуральности советских бананов, но так и не смог вспомнить, какие были лучше – крымские или азербайджанские.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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