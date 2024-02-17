Apple готовит новый инструмент для программистов Xcode

В 2024 году Apple планирует представить новый инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), который поможет программистам в написании кода. Сообщает об этом Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Этот инструмент будет встроен в среду разработки Xcode и напомнит многим GitHub Copilot от Microsoft, который также использует ИИ для подсказок в коде, утверждают источники. Кроме того, Apple в настоящее время предлагает своим инженерам возможность протестировать этот сервис и рассматривает его применение в тестировании приложений.

По данным Bloomberg, Apple может анонсировать этот инструмент на ежегодной конференции WWDC 2024 для разработчиков. Однако представители компании пока не комментировали эту информацию.

GitHub Copilot, созданный Microsoft и OpenAI, был представлен летом 2021 года и стал доступен для всех разработчиков в 2022 году по подписке за $10 в месяц. В апреле 2023 года Google также объявила о своем чат-боте Bard (Gemini), способном писать, объяснять и исправлять код.

Ожидается, что WWDC 2024 пройдет в июне. На мероприятии также ожидаются обновления операционных систем для всех устройств Apple и анонсирование улучшенного голосового помощника Siri на базе ИИ.