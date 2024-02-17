 

С развитием нейросетей в России появились новые профессии

17.02.2024, 12:19, Разное
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Развитие искусственного интеллекта и нейросетей в РФ стимулировало появление новых профессий. Среди них – ИИ-тренер, разработчик-исследователь и prompt-инженер. Эту информацию предоставили крупные IT-компании, пишет РИА Новости.

Как отмечает HR Business partner MTS AI Марина Квасова, появление этих профессий стало возможным благодаря направлению, занимающемуся исследованиями в области искусственного интеллекта. Компании тщательно отслеживают рынок и расширяют команды под новые проекты, такие как ChatGPT и активная работа с LLM.

В «Яндексе» уже с апреля 2023 года начали набирать тренеров искусственного интеллекта, которые обучают языковые модели правильным ответам на запросы пользователей. Главным требованием для таких специалистов является умение ясно, грамотно и доходчиво излагать свои мысли.

Эксперты прогнозируют, что развитие нейросетей будет продолжать формировать и создавать новые специальности. В будущем, по мнению специалистов из «Яндекса», высококвалифицированные специалисты, способные решать сложные и нетипичные задачи, будут отвечать за обучение ИИ. Возможно, среди ИИ-тренеров появятся врачи, инженеры и юристы.


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