Синоптики: в Москве выпало столько же снега, сколько недовыпало в других регионах

Аномальные снегопады в Москве, побившие рекорд 1919 года, не повлияли на общий объём снега в России, рассказали представители оппозиционного объединения «Альянс синоптиков».

Насколько больше выпало снега в российской столице, настолько же меньше его выпадает в регионах.

По словам руководителя организации Станислава Демидова, до 60-70 процентов снега, предназначавшегося для пяти субъектов РФ, расположенных неподалёку от Москвы, каким-то образом были перенаправлены в столицу.

– Как мы помним, ещё с 2002 года стартовал масштабный процесс переноса московских вредных производств в другие регионы. Сейчас мы можем предполагать, что регулируя мощность их работы, департамент погоды Москвы может перенаправлять крупные массы тёплого и прохладного воздуха на своё усмотрение, выстраивая линии атмосферного фронта в соответствии с потребностями мегаполиса, – сказал синоптик.

Демидов добавил, что столица фактически начала «выкачивать атмосферные осадки», которые раньше равномерно распределялись по всей стране. Пока москвичи наслаждаются небывалыми сугробами или затопленными из-за ливня улицами, жителям Калуги, Твери и Костромы постоянно угрожает засуха и, как следствие, неурожай репы.

—