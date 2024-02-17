Nintendo Switch 2: Новая консоль выйдет в начале 2025 года за $400

Новая гибридная консоль от Nintendo, Switch 2, ожидается на рынке в начале 2025 года, согласно информации издания Videogames Chronicles (VGC) и бразильского журналиста Педро Энрике Лутти Липпе.

По данным Липпе, устройство поступит в продажу в первом квартале 2025 года, что подтвердили источники, включая Eurogamer.

Несколько источников Video Games Chronicle также сообщили, что Nintendo оповестила издателей о запуске нового поколения Switch в начале следующего года. Предполагается, что компания синхронизирует релиз консоли с выходом крупных игровых проектов от своих студий.

Характеристики новой консоли Nintendo пока не разглашены, но по предыдущим утечкам и аналитическим прогнозам, Switch 2 будет поддерживать 4K-разрешение, HDR и достигнет производительности, сопоставимой с PlayStation и Xbox. Ожидается, что цена новой консоли составит $400, что на $100 выше стартовой цены оригинальной Switch. По слухам, цены на игры также поднимутся до $70.