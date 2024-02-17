 

Nintendo Switch 2: Новая консоль выйдет в начале 2025 года за $400

17.02.2024, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новая гибридная консоль от Nintendo, Switch 2, ожидается на рынке в начале 2025 года, согласно информации издания Videogames Chronicles (VGC) и бразильского журналиста Педро Энрике Лутти Липпе.

По данным Липпе, устройство поступит в продажу в первом квартале 2025 года, что подтвердили источники, включая Eurogamer.

Несколько источников Video Games Chronicle также сообщили, что Nintendo оповестила издателей о запуске нового поколения Switch в начале следующего года. Предполагается, что компания синхронизирует релиз консоли с выходом крупных игровых проектов от своих студий.

Характеристики новой консоли Nintendo пока не разглашены, но по предыдущим утечкам и аналитическим прогнозам, Switch 2 будет поддерживать 4K-разрешение, HDR и достигнет производительности, сопоставимой с PlayStation и Xbox. Ожидается, что цена новой консоли составит $400, что на $100 выше стартовой цены оригинальной Switch. По слухам, цены на игры также поднимутся до $70.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Трое турецких моряков умерли после отравления трупным запахом рыбы

17.02 / «Им нужнее»: вместо Украины и Молдавии в ЕС примут Армению

17.02 / Мнение: О выходе без выхода… Авдеевка — всё?

17.02 / «В контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки» … и депутаты?

17.02 / Мнение: О чудовищных потерях России второй год подряд… Это уже π-ц?

17.02 / Пропавший полицейский был найден в шоковом состоянии – его похитили пришельцы

17.02 / Мнение: Собчак, Навальный и труп в холодильнике

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Расистский искусственный интеллект

17.02 / Мнение: О банановой республике… Но ведь это — победа?

17.02 / Гелевые ногти весны: самые красивые цвета и дизайны сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика