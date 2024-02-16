Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевка. Утро. 16.02.2024

Авдеевка на утро 16 февраля.

1. Противник подтверждает потерю "Зенита", "Чебуршаки" и "Виноградников".

2. Также противник косвенной признает утрату ДФС и ее переход в серу зону.

3. Также противник признаете потерю позиций к югу от коксохима в городе и продвижение ВС РФ к Ласточкино.

4. В самом городе ВС РФ взяли пожарную часть, полностью контролируют автобазу и большую часть Индустриального проспекта. Ночью штурмовики доходили до окраин "Химика".

5. Текущая линия фронта в городе станеет понятна в ближайшие часы. Картографы пока опаздывают за происходящим.

6. К югу от Авдеевки ВС РФ заняли уже около 50% Первомайского. Бои идут в центре поселка.

7. Дорога через Ласточкино простреливается нашими войсками. По еще одной дороге к югу можно проехать к "Химику", но она также постоянно обстреливается. Ситуация близка к оперативному окружению. Физического котла на данный момент нет.

8. У Степового и Очеретино, а также у Северного – без существенных изменений.

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