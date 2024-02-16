Как выжить в падающем лифте?

Елена Малышева и другие врачи разъясняют, что делать в случае падения лифта, чтобы уцелеть. Стойкое вертикальное положение тела при падении лифта считается роковой ошибкой, так как повышает риск получения серьезных травм.

При случае падения или застревании в лифте важно сначала сесть, а затем лечь, так как это единственный способ выжить. Стойка и удержание — непростительная ошибка, отмечает Малышева.

Врачи также рекомендуют защитить голову от удара, укрыв ее рукой. Людям, застрявшим в лифте, следует избавиться от верхней одежды, чтобы избежать лишней потливости, которая может привести к обезвоживанию. Обезвоженный организм может привести к ухудшению самочувствия, учащению сердцебиения и панике до потери сознания.