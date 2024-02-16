 

«Получаются фантастические суммы» – россиянка уже год не может выйти на пенсию из-за огромного стажа

16.02.2024, 9:33, Разное
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Жительница Республики Марий Эл Роза Кудряшова уже год не может выйти на пенсию – женщина работала с 12 лет и накопила такой стаж, что программа по расчёту пенсии выдаёт «фантастические суммы» и отказывается формировать заявление.

Кудряшова начала работать с 12 лет и к своим 62 годам успела сменить 24 работы (это лишь те, которые подтверждаются документами), родить пятерых детей и усыновить ещё троих, в том числе одного с ограниченными возможностями здоровья. Женщина также имеет 14 лет северного стажа, она была медиком, служила в армии, работала на опасных производствах и удостоилась ряда государственных наград.

– Мы вводим информацию в программу и там получаются фантастические суммы выплат, почти 60 тысяч рублей в месяц. Программа просто не формирует заявление, выдаёт ошибку. Мы пробовали составить его вручную, два раза уже формировали, отправляли, но сверху всякий раз приходит отказ в связи с ошибками при оформлении, – пояснила сотрудница регионального отделения СФР.

Заявление сейчас представляет собой 4 коробки с листами А4, однако его по всей видимости придётся сократить его до среднестатистического объёма. Кудряшовой предложили подумать, от каких эпизодов своей биографии она готова отказаться, чтобы начать получать хотя бы минимальную пенсию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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