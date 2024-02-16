Мнение сторонника Путина: О панике в Белом доме… Почему Байден велел срочно наладить диалог с Россией?

Ещё совсем недавно представители нынешней вашингтонской администрации опровергали слова Владимира Путина и отрицали все контакты с Москвой по самым животрепещущим вопросам. Кроме, быть может, обмена «журналиста» Эвана Гершковича. И вообще отказывались говорить с РФ. А теперь, как сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности #США Джон Кирби, резидент Джо #Байден распорядился, чтобы его администрация по дипломатическим каналам экстренно вступила… в прямой диалог с Россией.

Ой! А что случилось-то?

По официальной версии, американская разведка доложило точно, что у РФ образовалось некое преимущество перед Соединёнными Штатами, которое представляет «серьёзную угрозу национальной безопасности». Из-за этого Белый дом внезапно и спешно собрал закрытый брифинг в Конгрессе США. О чём накануне сообщил представитель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер. После чего уже и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что лично проведет брифинг для «Банды восьми» (группа из восьми членов конгресса, которую информируют о секретных разведывательных вопросах), однако отказался уточнить, о какой именно угрозе идет речь.

Некий собеседник CNN, ознакомленный с разведданными, заявил, что речь идет о «весьма тревожном» российском потенциале, «о котором мы недавно узнали». А в других американских СМИ появились утечки, что #Россия уже якобы готова разместить «ядерную бомбу» в Космосе. Но не для ударов по целям на земле, а как противоспутниковое оружие.

Эта «страшилка» многим показалась ужасно дикой и нелепой. Ещё в конце 1960-х в ходе «натурных испытаний» выяснилось, что ядерные взрывы в околоземном космическом пространстве слишком самоубийственная штука, чтобы её применять. В итоге Белый дом заподозрили в шантаже Палаты представителей, чтобы сдвинуть с мёртвой точки зависший с прошлого года законопроект о финансировании военной помощи Украине.

Впрочем, Джон Кирби ответил на все такие заявления одним словом: «Чушь». Но подтвердил, что та угроза нацбезопасности, о которой ранее сообщали СМИ, связана с противоспутниковыми средствами, разрабатываемыми в России. Он отметил, что не может вдаваться в детали, но сказал, что эти средства пока не развёрнуты. «Сейчас нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которым можно атаковать людей или которым можно причинить физические разрушения на Земле», — подчеркнул Джон Кирби.

Он также добавил, что Соединённым Штатам было известно о стремлении России к созданию противоспутникового потенциала ещё «многие, многие месяцы, если не несколько лет» назад. И Джо Байден был проинформирован об этом с самого начала своего срока. Но только в последние недели американское разведывательное сообщество «с большей уверенностью смогло оценить, как именно #Россия продолжает добиваться этого».

По мнению экспертов, несмотря на заявления Белого дома о том, что российские возможности не представляют угрозы для человеческой жизни, противоспутниковое оружие, размещённое на орбите вокруг Земли, может создать «серьёзную опасность» для американских спутников управления и контроля СЯО. #Америка полагается на них для обеспечения постоянного и беспрепятственного контроля над своим ядерным арсеналом.

Согласно отчёту Разведывательного управления Министерства обороны США за 2022 год, #Россия в течение многих лет разрабатывала противокосмические системы, предназначенные для нейтрализации военных и коммерческих космических спутников США. При этом, как отмечают некоторые комментаторы российская военная доктрина предусматривает возможность атаковать спутники противника с земли, воздуха и космоса, а также в киберпространстве. Мощность таких атак могла варьироваться от временного подавления до полного уничтожения. С российской стороны комментариев по этой теме не было.

Вопрос в том, что же это за #паника поднялась сейчас в Вашингтоне?

Действительно ли это тактический ход Джо Байдена, чтобы выбить деньги для Украины?

Или напротив, основание, чтобы ввиду новых обстоятельств вернуться к диалогу с Кремлём по вопросам безопасности?

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