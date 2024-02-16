Увидев призрака, учитель и школьники в панике выбежали из класса

В начальной школе Мбери, община Зенгеза, Зимбабве, на днях произошел мистический инцидент. В классе, прямо во время уроков, за учебной партой увидели призрачную фигуру.

Паранормальные неприятности начались на одном из уроков, когда ученики неожиданно заметили зловещую тень, очертаниями похожую на женщину. И не стоит думать, что хитрые дети замыслили мистификацию, чтобы сорвать урок — привидение увидели не только школьники, но и их преподаватель. После этого весь класс ринулся прочь из комнаты с такой поспешностью, что один из учеников даже получил травму.

Как пишет местный новостной сайт H-Metro, это случилось во время урока 4 класса. За одной из парт вдруг появился теневой силуэт, фигурой похожий на женщину. Этого призрака, или чем бы оно ни было, сразу заметили как ученики, так и учитель, и все они жутко перепугались, сразу же кинувшись в панике бежать из кабинета.

Они были в таком ужасе, что у дверей произошла давка, в которой едва не задавили одну из девочек. К счастью, серьезных повреждений она не получила.

Выскочившие ученики тут же поспешили рассказать об увиденном всем встречным, так что вскоре об этом узнала вся округа. Школу окружила толпа людей, в том числе родители учеников. Некоторые из них были встревожены и агрессивно настроены, а одного и вовсе арестовала полиция.

– Наших детей в школе что-то напугало. Они увидели за столом силуэт, похожий на тень, в форме женщины, что вынудило учеников и учителя бежать из класса. А когда в этот класс зашли другие ученики и учителя, то там уже ничего не было, – рассказал один из родителей.

Он же добавил, что они подозревают, что один из сотрудников школы увлекается сатанизмом, из-за чего в классе и появился призрак или демон.

Чиновники образования заявили, что расследуют этот случай, в том числе один из них по фамилии Курева прибыл в школу и осмотрел ее как раз перед визитом туда журналистов. Журналисты пытались задавать ему вопросы об инциденте, но ответ был скуден.

Власти пообещали обеспокоенным местным жителям, что расследуют инцидент. Кстати, кое-кто из людей готов предложить полицейским направление для поисков — есть подозрения, что один из сотрудников начальной школы увлекается сатанизмом. Возможно, именно эта недобрая личность каким-то образом вызвала жуткий призрак в образовательное учреждение.