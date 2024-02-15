Новый смартфон Nothing Phone 2a: цены, характеристики и слухи

Среднебюджетный смартфон Nothing Phone (2a) с прозрачной задней крышкой будет представлен 5 марта по цене от €349 (около 34,1 тыс. руб.). Об этом пишет портал Dealabs.

Согласно источнику, за эти деньги будет предлагаться версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Если же выбрать модель с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, это обойдется уже в €399 (около 39, тыс. руб.). Данная информация не подтверждена производителем, поэтому она может быть изменена.

По слухам, новинка будет оснащена 6,7-дюймовым дисплеем, двойной камерой основной на 50 Мп и селфи-камерой на 32 Мп. Производительность устройства обеспечит чип MediaTek Dimensity 7200, который, как известно, используется в Redmi Note 13 Pro+.

Новый смартфон отличается от флагманских моделей дизайном, но при этом заимствует у них прозрачный корпус и светодиодные индикаторы Glyph Interface. Однако количество диодов будет уменьшено до 3 единиц, в то время как в Nothing Phone (2) их было 11.