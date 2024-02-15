 

Новый смартфон Nothing Phone 2a: цены, характеристики и слухи

15.02.2024, 14:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Среднебюджетный смартфон Nothing Phone (2a) с прозрачной задней крышкой будет представлен 5 марта по цене от €349 (около 34,1 тыс. руб.). Об этом пишет портал Dealabs.

Согласно источнику, за эти деньги будет предлагаться версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Если же выбрать модель с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, это обойдется уже в €399 (около 39, тыс. руб.). Данная информация не подтверждена производителем, поэтому она может быть изменена.

По слухам, новинка будет оснащена 6,7-дюймовым дисплеем, двойной камерой основной на 50 Мп и селфи-камерой на 32 Мп. Производительность устройства обеспечит чип MediaTek Dimensity 7200, который, как известно, используется в Redmi Note 13 Pro+.

Новый смартфон отличается от флагманских моделей дизайном, но при этом заимствует у них прозрачный корпус и светодиодные индикаторы Glyph Interface. Однако количество диодов будет уменьшено до 3 единиц, в то время как в Nothing Phone (2) их было 11.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Министерство образования рекомендует закрепить уровень стипендии не ниже прожиточного минимума

15.02 / Скандалы: Умри, но в суд явись?

15.02 / Скандалы: То взлет, то посадка

15.02 / 98 процентов россиян довольны своими доходами, показал опрос москвичей

15.02 / Сиднейские ученые обнаружили, что ковыряние в носу провоцирует болезнь Альцгеймера

15.02 / Эксперт перечислил 3 киберуязвимости с высоким уровнем угрозы

15.02 / Константин Эрнст анонсировал съёмки нового блокбастера «Интервью»

15.02 / Мнение: О большой прослушке… Как т-щ майор следит за блогерами «Живого Журнала»?

15.02 / «В штабе писарем отсиделся» – ветеран СС Ярослав Гунька отверг обвинения в причастности к геноциду

15.02 / Мнение: О перевёртыше… Ещё один расхотел «побеждать русских»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика