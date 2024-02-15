Министерство образования рекомендует закрепить уровень стипендии не ниже прожиточного минимума

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15.02.2024, 14:18, Разное
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Министерство образования направило в вузы письмо с предложениями закрепить уровень студенческой стипендии не ниже прожиточного минимума. Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский подчеркнул, что хотя в каждом университете есть свои собственные подходы к стипендиям, государство устанавливает общие рамки.

Согласно Могилевскому, две составляющие стипендии – академическая и социальная – не должны быть меньше установленного прожиточного минимума. Это означает, что студенты, которым нужна стипендия для обеспечения своего существования, будут получать не менее этого уровня поддержки.

С начала 2024 года прожиточный минимум в РФ установлен на уровне 15 453 рублей на душу населения, причем он различается для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Планируется, что эти стандарты будут пересматриваться ежегодно, хотя в 2022 году произошло двукратное увеличение прожиточного минимума – с 1 января и 1 июня. Окончательные цифры определяются для каждого региона индивидуально.


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