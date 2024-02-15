 

98 процентов россиян довольны своими доходами, показал опрос москвичей

15.02.2024, 13:33, Разное
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По результатам широкомасштабного опроса, проведённого в Москве, оказалось, что подавляющее большинство россиян довольны своими доходами и условиями труда.

98 процентов респондентов выразили полное удовлетворение этими аспектами, 2 процента – частичное.

Исследование показало, что почти все россияне оценивают свои доходы как достаточные для обеспечения базовых потребностей, а также имеют возможность откладывать часть средств на сберегательный счёт. При подборе участников опроса преимущество отдавали тем, кто имеет хотя бы два объекта недвижимости в собственности и сдаёт как минимум один.

– Такой подход позволил максимально приблизить результаты опроса к целевым, установленным заказчиком, – пояснили социологи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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