Сиднейские ученые обнаружили, что ковыряние в носу провоцирует болезнь Альцгеймера

Исследования механизмов неврологических заболеваний показали, что постоянное занятие ринотиллексоманией (ковырянием в носу) увеличивает вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Ученые из Университета Западного Сиднея отмечают, что вирусы, бактерии и грибки, попадающие в мозг через нос, могут вызвать нейровоспаление, связанное с данной болезнью.

Регулярное ковыряние в носу, или ринотиллексомания, заражает носовую полость микробами, что вызывает воспаление мозга и увеличивает риск болезни Альцгеймера. У людей с этим заболеванием обнаружены патогены в мозге, такие как бактерии, вызывающие пневмонию, вирус герпеса, коронавирус и токсоплазма, связанный с кошачьими.

Исследователи рекомендуют регулярно мыть и дезинфицировать руки “для лиц, которые склонны ковыряться в носу”.