Константин Эрнст анонсировал съёмки нового блокбастера «Интервью»
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На «Мосфильме» стартовали съёмки нового игрового фильма «Интервью»
В нём в художественной форме будут освещены события поездки в Москву независимого американского журналиста Такера Карлсона и его беседа с президентом России Владимиром Путиным.
– Мы просто не могли отказать себе в удовольствии за бюджетные средства запечатлеть в кино столь уникальное событие как общение самого известного американского журналиста с нашим национальным лидером, – сказал генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
По его словам, зрителям покажут визит Карлсона в Москву в мельчайших подробностях – помимо непосредственно интервью, в картину войдут эпизоды посещения им Большого театра, столичного метро, продуктового супермаркета и заведения быстрого питания.
– Но ключевым будет всё-таки интервью, где будут наш любимый Серёжа Безруков и актёр, играющий Такера, назовём его условно Валдис… В общем сами всё увидите, – заключил Эрнст.
Выход фильма «Интервью» запланирован этим летом.
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