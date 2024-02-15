 

Константин Эрнст анонсировал съёмки нового блокбастера «Интервью»

15.02.2024, 11:33, Разное
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На «Мосфильме» стартовали съёмки нового игрового фильма «Интервью»

В нём в художественной форме будут освещены события поездки в Москву независимого американского журналиста Такера Карлсона и его беседа с президентом России Владимиром Путиным.

– Мы просто не могли отказать себе в удовольствии за бюджетные средства запечатлеть в кино столь уникальное событие как общение самого известного американского журналиста с нашим национальным лидером, – сказал генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

По его словам, зрителям покажут визит Карлсона в Москву в мельчайших подробностях – помимо непосредственно интервью, в картину войдут эпизоды посещения им Большого театра, столичного метро, продуктового супермаркета и заведения быстрого питания.

– Но ключевым будет всё-таки интервью, где будут наш любимый Серёжа Безруков и актёр, играющий Такера, назовём его условно Валдис… В общем сами всё увидите, – заключил Эрнст.

Выход фильма «Интервью» запланирован этим летом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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