Мнение: О чувствах жены русского военного… Ненавидит ли она своих врагов?

Тут такой день… И такое дело…

Её муж ушёл на СВО живым и невредимым, а вернулся без части ноги и с осколками в теле. За короткий срок жизнь перевернулась дважды. И во второй раз — уже навсегда. Протез ногу не заменит. Впрочем, и до него ещё долго: культя пока только формируется, швы расходятся.

Многое, очень многое свалилось на эти женские плечи. Отчего порой хочется выть в голос — но нельзя. И детям от этого хуже, и мужу лишний стресс. И вот вопрос: ненавидит ли она, простая русская женщина тех, кто лишил её мужа ноги, а её саму — привычного за много лет житейского уклада?

Пожалуй, лучше спросить у неё, создавшей ТГ-канал «Благословите женщину» и честно рассказывающей о житье-бытье после ранения. Ну и о переживаниях тоже.

Дальше — прямая речь с небольшими сокращениями.

«Противника я называю «украинцы», потому что не хочу прям всех под одну гребенку пренебрежительно «хохлами». Хохлы для меня — вот эти оголтелые рагули, про которых выскажусь. Я рекламирую свой канал, стремлюсь его распространить. Приходят новые подписчики,… но с ними приходит и всякая шваль.

Например, зашло оно в комментарии и накидало стикеров. Такого, знаете ли, характера… Растерзанные тела наших солдат крупным планом. Или струя на лицо погибшего. Типа психологически обработал всех в комментариях.

А я вот что подумала: какие же наши ребята рыцари. Да, я знаю, отморозки везде встречаются, и у нас в том числе. Но! У нас это такая идея, что ли, на подкорке: сохранять чувство собственного достоинства. Да, наши балуются, в т.ч. в интернете. Но максимум, что они себе позволяют — «хрю-хрю», стикеры со свиньями. На войне — потоптаться по флагу противника. Обматерить и дать затрещину пленному. Всё!

Хохлы же…. Для них за честь поглумиться над телом врага, над матерью или женой. Вспоминаю случай недавний с российским пленным, жену которого разводили на ню-фото, а в итоге мужа убили. Пытки в плену, самые изощрённые… Ну или стикеры с растерзанными телами накидать в бабий чат?

Вот этим мы и отличаемся от них. Благородством, что ли. Что даже к противнику относимся с уважением, есть какой-то кодекс чести. Что нельзя звонить матери убитого врага и говорить, что «Ваш Петя заболел, сейчас видео покажем!». Нельзя глумиться над останками тел. Нельзя издеваться над безоружными пленными. У них все эти садистические вещи в культ возводятся, такое впечатление.

Как же я горжусь нашими мужчинами! И тут нет разницы – напал, не напал, на чью землю. Реально нет, когде дела касается достоинства. Обзывать хохлосвиньями vs нассать на лицо погибшиму, снять на видео и нарезать из этого стикеры в телеграмм? Чувствуете разницу? А наши остаются мужчинами в любых ситуациях. Не позволяют себе такого конченого, животного садизма. Вот прям других слов нет, спасибо нашим мамам-папам-дедушкам за то, что воспитали нас такими!

Напомню, что для меня не все украинцы – хохлы. Во мне самой на четверть украинская кровь течёт. Хохлы – это не национальность, это стиль жизни и мышления. Тьфу такими быть!».

То есть, даже здесь, к этим человекоподобным существам, которых она именует «хохлы», ненависти нет. Брезгливость — да. Презрение — безусловно. Изумление какое-то: как можно быть такими выродками. А вот ненависти — той самой, животной, побуждающей рвать и убивать — нет.

Это, к слову, тоже одно из отличий.

Что ж, благословим эту женщину?

—