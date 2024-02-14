Басманный суд оставил в силе приговор римского прокуратора святому Валентину

Басманный районный суд Москвы не нашёл оснований для отмены приговора в отношении гражданина Римской Республики Валентина Интераменского 205 г.р., приговорённого к высшей мере социальной защиты через растерзание львами.

Таким образом, ходатайство группы христианских активистов о посмертной реабилитации святого Валентина было отклонено.

Валентина казнили в 289 году по приговору прокуратура Гая Терция Прония, его обвиняли в незаконном исполнении государственных обязанностей. Суд принял к сведению показания свидетелей, утверждавших, что своими глазами видели, как Валентин совершал обряды венчания мобилизованных легионеров без одобрения властей. К тому же в постановлении суда указано, что подсудимый – католик, из-за чего совершаемые им обряды не имеют юридической силы на территории Российской Федерации, но при этом нарушают законы Рима, действовавшие в конце III века.

Отказав в реабилитации святого Валентина, суд напомнил: государственный праздник по этой теме, посвящённый святым Петру и Февронии, приходится на другую дату.

– Это ещё разбираться надо, почему у этого Валентина женское имя, – комментирует решение суда Виталий Милонов. – Имя бабское, и своей Февронии у него нет. Уж не содомитов ли он там венчал? Правильно тогда римский прокуратор его осудил, за дело. В конце концов, дыма без огня не бывает.

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