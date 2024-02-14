Компания SpaceX сведет с орбиты сто старых спутников Starlink

SpaceX проводит операцию по сведению с орбиты около ста старых спутников Starlink, пишет SpaceNews.

Планируется свести космические аппараты ранних версий, имеющие конструктивные недостатки, которые могут помешать им маневрировать на орбите.

“Эти спутники в настоящее время функционируют и обслуживают пользователей, но команда Starlink обнаружила общую проблему в этой группе аппаратов, что может увеличить вероятность отказа в будущем”, – пояснили в SpaceX.

Компания отметила, что космические аппараты будут постепенно снижать свою орбиту в течение полугода.

Ранее было объявлено, что ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту новую партию из 22 мини-спутников для укрепления орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск ракеты-носителя состоялся в Калифорнии на базе американских Космических сил Ванденберг.