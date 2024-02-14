Рупор кремлевской пропаганды: Погиб “Цезарь Куников”

Ночью Черноморский Флот потерял БДК "Цезарь Куников". Если с воздушной атакой справились (в районе Крыма было сбито 6 дронов), то с морскими беспилотниками снова не справились. Противник уже выложил подтверждающее видео.

Противник добился попаданий в БДК действовавший у побережья Крыма, после чего тот дал крен и лег на борт. Утром в районе удара проводилась спасательная операция.

Целеуказание для ударов как обычно обеспечивал беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk. Текущие меры по борьбе с морскими беспилотниками на Черном море очевидно выглядят недостаточными.

Также пока ничем не могут порадовать и отечественные морские беспилотные разработки, о которых заявлялось еще в 2022 году.

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