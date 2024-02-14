Такер Карлсон: «Пока россияне ездят на электробусах и бесплатно получают новые квартиры, у нас в Бронксе наркоманы и нищета»

Американский журналист Такер Карлсон поделился своими впечатлениями от недавнего пребывания в России и раскритиковал на этом фоне Демократическую партию и Джозефа Байдена, которые довели США до «абсолютно жалкого состояния».

Карлсон рассказал, что российское государство – намного богаче Соединённых Штатов, или по крайней мере тратит больше денег на социальную сферу. Во время своего визита он видел круглогодичные речные трамваи, экологичный наземный транспорт, «потрясающие парки и роскошные небоскрёбы».

– Пока россияне ездят на электробусах и самокатах работать в огромные, блистательные офисные здания, у нас в Бронксе наркоманы, нищета и мусор. Байден втоптал нашу страну в грязь, – констатировал журналист. – Вы в курсе, что русские могут бесплатно получить новое жильё, если живут в старом доме? Это называется реновация и у них это в порядке вещей. А в это время у нас банки забирают жильё у людей, если они не платят по кредитам. Мы – failed state, демократы довели нас до абсолютно жалкого состояния.

Карлсон добавил, что теперь никто не посмеет упрекнуть его в необъективности, поскольку он увидел Россию своими глазами, а не черпал информацию из «лживых масс-медиа, контролирующихся западными элитами».

– Наш истеблишмент боится. А когда он боится, он лжёт вдвое активнее. Но наступило новое время, время бескомпромиссной правды, которую не скрыть и не остановить, – сказал он. – Пока у нас в США подконтрольные телеканалы и газеты врут о якобы бедной России, где наступают последние дни, обычный русский мужчина, посмеиваясь, допивает свой смузи, наблюдая как строят его новый бесплатный дом, а потом едет на электросамокате лечиться в бесплатную клинику, пока роботы убирают за ним улицу. И я это видел сам.

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