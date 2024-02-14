 

Историк: Григорий Распутин был коммунистом и склонял царя к провозглашению диктатуры пролетариата

14.02.2024, 9:33, Разное
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Убийство Григория Распутина реакционерами из среды петербургской аристократии могло быть вызвано его членством в коммунистической партии – к такому мнению пришёл доктор исторических наук, профессор Матвей Чебаков.

В партийных архивах был найден партбилет, выданный тобольскому старцу ещё в 1914 году.

В этот период компартия была запрещена в Российской империи, и её отделения действовали на нелегальной основе в Москве, Санкт-Петербурге и Биробиджане. Распутин вступил в партию в период гонений на коммунистов в 1914 году и получил членский билет за номером 783. Вместе с ним присягу делу мирового пролетариата давали Феликс Дзержинский и ещё никому тогда не известный Георгий Жуков.

Историк предполагает, что убийство Распутина могло быть вызвано тем, что он, будучи приближённым царской семьи, пытался убедить Николая II провозгласить в стране диктатуру пролетариата, и монарх всерьёз раздумывал над этим предложением. Этому воспротивились реакционные буржуазные круги, представителями которых Григорий Распутин и был злодейски убит в 1916 году.

– Цепляющаяся за власть старая элита всеми силами пыталась сохранить текущее положение вещей, – говорит профессор Чебаков. – Видя неизбежность перехода страны к социализму, они шли даже на убийство, чтобы остановить прогресс. Им удалось замедлить его совсем немного: всего через год с небольшим после смерти Распутина большевики всё-таки пришли к власти. Если бы он дожил до этого дня, то кто знает, кем бы он стал? Может быть, наркомом здравоохранения, а может, первым в истории «красным» патриархом возрождённой РПЦ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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