 

Смартфоны линейки Samsung Galaxy S24 поступили в свободную продажу в России

14.02.2024, 9:20, Разное
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Пресс-служба МТС объявила о начале продаж новых смартфонов Samsung Galaxy S24 в России.

Цены на новинки в МТС начинаются от 89,9 тыс. руб. за базовую версию Galaxy S24 8/128 ГБ. Максимальная модификация Galaxy S24 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти стоит уже 189,9 тыс. руб. Покупатели получают в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds FE.

Предзаказ на Galaxy S24 был доступен с середины января, за это время количество заявок увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлогодней линейкой. Большинство клиентов МТС выбирают Galaxy S24 Ultra (51%) и устройства с хранилищем объемом 256 ГБ (42% предзаказов). Самые популярные цвета среди покупателей – черный (47%) и титан (27%).

Москва является лидером по спросу на новые флагманские смартфоны Samsung с 24% предзаказов. В пятерку самых активных городов также вошли Санкт-Петербург (6%), Самара (3%), Новосибирск (2,5%) и Казань (2%).


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