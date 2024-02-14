Ключ к разгадке тайны гибели динозавров обнаружен в африканском “некрополе”

Международная группа ученых провела обширное исследование на территории Марокко и обнаружила обширное количество окаменелых останков последних динозавров на Земле.

Как пишет портал The Conversation, лабораторный анализ указал на то, что катастрофа произошла приблизительно 66 миллионов лет назад. Интересным фактом является то, что непосредственно перед своим исчезновением эти огромные существа обитали на Земле в большом видовом разнообразии.

Большинство ученых пришли к выводу, что главной причиной вымирания стал падающий на Землю гигантский астероид, который инициировал каскад катастрофических последствий на планете. Подтверждением этому является обнаружение ударного кратера астероида Чикскулуб шириной 180 км в Мексике.

Существуют различные теории о характере и продолжительности вымирания динозавров: было ли оно моментальным или постепенным. Открытия, сделанные в Марокко на территории древнего океана, представляют собой ключевой аспект. Найденные там останки датируются последним миллионом лет эры динозавров.

На дне морей было обнаружено множество останков древних рыб, акул, морских рептилий и различных видов динозавров, как морских, так и наземных. Существует несколько вероятных гипотез о том, как кости динозавров могли попасть на дно морей. Что касается суши, то она буквально кишела титанозаврами, включая останки малоизученного десятиметрового животного под названием Chenanisaurus barbaricus.

Интересный факт состоит в том, что в Северной Америке имеются свидетельства постепенного снижения видового разнообразия, тогда как в Африке, по-видимому, все происходило наоборот. Это указывает на то, что первоначальная гипотеза, согласно которой динозавры процветали накануне своего исчезновения, приблизительно соответствует действительности, по крайней мере, в южных широтах планеты.