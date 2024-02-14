Ученые предупреждают о «глобальной заморозке»

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) обнаружили тревожные сигналы, указывающие на возможность «глобальной заморозки» в ближайшие годы.

Исследователи предупреждают, что система океанских течений, также известная как Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), находится на грани коллапса, что может привести к радикальным изменениям климата во всем мире.

AMOC – это гигантская океанская конвейерная лента, которая переносит теплую воду по всей планете, регулируя глобальную температуру и обеспечивая благоприятные условия для жизни на Земле. Однако новые исследования показали, что AMOC ослабевает, и его потеря может привести к резкому падению температуры в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии.

Ученые использовали прошлые данные и компьютерные модели для создания системы раннего предупреждения AMOC. Хотя точная дата коллапса пока неизвестна, исследователи заявили, что переломный момент может наступить в ближайшие годы. Ведущий автор исследования Рене ван Вестен отметил, что скорость изменений в системе AMOC удивила их и может иметь разрушительные последствия.

AMOC также помогает смягчить влияние глобального потепления, перенося тепло и питательные вещества за полярный круг, где они оседают и остывают. Потеря AMOC может привести к уменьшению этого смягчающего эффекта и усилению глобального потепления. Изменение климата уже сейчас ощущается по всему миру, но возможный коллапс AMOC может усугубить ситуацию.

Метеорологическое бюро также отмечает, что AMOC ослабевает из-за увеличения выбросов парниковых газов, но масштабный сдвиг в системе считается маловероятным. Однако новые исследования подтверждают, что ранее наблюдавшиеся быстрые изменения AMOC могут повториться, на что необходимо обратить особое внимание.