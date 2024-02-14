Мнение путиниста: О мегазраде… Сырский, что с лицом?

Дебют воспитанника МосВОВКУ Александра Сырского в роли украинского главнокомандующего ВСУ начался с двойного провала.

Я не буду сейчас комментировать слухи об «удачном» поражении 1500 солдат ВСУ под Селидово, о котором даже украинские паблики пишут, мол, не верьте русским, там всего лишь 200 «двухсотых». А официально — «ничего не случилось».

Есть новости от главкома ВСУ, так сказать, стратегического характера.

Александр Сырский в интервью немецкому ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на новый пост, но выложено сразу после, признал, что ситуация в зоне боевых действий для ВСУ сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия переходит к оборонительной операции. Ну то есть, как раз до этого дня длилась украинская великая наступательная операция, верно? Та самая, в ходе которой под контроль Киева вернулось меньше территории, чем было до её начала. И все вот эти медленные оставления позиций под Авдеевской ценой огромных жертв со стороны ВСУ ввиду полного превосходства ВС РФ в снарядах и бомбах, тоже было частью «контрнаступа», который прекращён только теперь?

Ну, ок. Идём дальше.

Также Александр Сырский заявил, что он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». Гм-м-м. А Валерия Залужного, значит, убрали с поста главкома за его неготовность отступать и жажду держать строй любой ценой, не считаясь с потерями? И он был настолько упорен, что даже уговоры верховного главкома Владимира Зеленского не помогали и пришлось принимать непростые кадровые решения? У меня что-то с памятью, или пару недель назад СМИ рисовали совсем иную картину?

Ох, #Украина, сколь дивны переобувания твои!

Помимо того, Александр Сырский вместе с министром обороны страны Рустемов Умеровым рассказали о планах и приоритетах украинской армии на 2024 год натовским спонсорам. По их словам, на первом плане стоит задача… оптимизация структуры ВСУ. Ну то есть, фронт дрожит, войска несут колоссальные потери, ситуация сложная, приходится отступать, а главком и министр заняты тем, что рисуют блок-схемы, расчерчивают клеточки и решают, в какую клеточку какого полковника поставить? Без этого ведь никак в такой момент?

Ну и возвращаясь к тому интервью, с которого началась заметка. В нём Александр Сырский жёстко пообещал «закончить войну [с Россией] выходом на наши границы» и решительно подчеркнул, что «других вариантов не рассматривается». Но с учётом всего вышесказанного — о каких границах идёт речь? Может, ВСУ ради «сохранения жизней» готовы отступать аж до самых западных границ страны? Вполне рабочий вариант, кстати…

Гойда?

Ой, то есть — зрада?

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