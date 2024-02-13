 

Мнение: 5 лет вместо штрафа

13.02.2024, 21:15, Разное
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Как оно всё просто делается нынче. Был штраф, человека отпустили, он уже несколько интервью дал “как оно было в тюрьме”, и вдруг – раз! И штраф заменяют на 5 лет в апелляционной инстанции. Всё как в известной книге про Воронью Слободку – “Как пожелаем, так и сделаем”.

“Известного социолога Кагарлицкого взяли под стражу в зале суда”.

Такие игры кошки с мышкой. Летом цап-царапнули из Москвы в славную Коми, подержали в кутузке несколько месяцев, там судили, присвоили звание террориста-экстремиста, отпустили обратно в Москву. Погулял на воле пару месяцев, смог Новый Год дома встретить – опять сцапали. Гуманизм!

Вчера еще телеграммерам за “вымогательство” выписали по 7-7,5 лет. Т.е. обещание “мы про вас напишем в Телеграме (что вы дурак)” теперь в РФ приравнивается к вымогательству при помощи утюга и паяльника. Похоже, кому-то стало скучно дожидаться 17 марта (все равно уже, мол, всё ясно) – решили начать уже прямо сейчас. Да и то верно – чего тянуть? Всем ведь всё нравится.

Источник: Размышления вольного социолога


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