Ученые назвали неочевидный способ борьбы с гипертонией

Британский врач Сара Брюер поделилась с изданием Daily Mail результатами исследования, которое показало, что добровольное пожертвование крови может оказывать положительное воздействие на артериальное давление. Это связано с обновлением клеток крови и уменьшением ее общего объема.

По мнению доктора Брюер, сдача крови может способствовать снижению артериального давления по нескольким причинам. Во-первых, уменьшение объема крови в организме ведет к уменьшению общего кровяного давления. Во-вторых, донорство способствует улучшению качества крови, так как стимулирует организм производить новые кровяные клетки, что в свою очередь способствует улучшению кровотока и снижению давления.

Врач также ссылается на исследование американских ученых, которое демонстрирует, что у людей, сдающих кровь до четырех раз в год, показатели давления снижаются после каждой процедуры забора.

Однако Брюер отмечает, что донорство не является единственным способом борьбы с гипертонией. Важно также придерживаться здорового образа жизни, включая правильное питание, умеренные физические нагрузки, контроль веса и уровня стресса.