Правительство Москвы выразило готовность помочь с реконструкцией пирамид в Гизе

Мэрия Москвы готова принять участие в реконструкции пирамид в Гизе – городской департамент строительства уже разработал архитектурный проект. Он предусматривает увеличение высоты пирамид в среднем на 100 метров, расширение жилых площадей, остекление и строительство спортивных и детских площадок, а также многоуровневых парковок поблизости.

«Покрытие пирамид очевидно устарело и выглядит так, будто его не меняли с прошлого века, если не дольше. Современные стеклобетонные и керамогранитные материалы помогут освежить облик», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в мэрии тщательно проанализировали «удручающую ситуацию» в Долине Царей и выяснили, что вблизи пирамид практически нет нормального городского пространства.

«В Москве производятся десятки видов стройматериалов и компонентов – от битума и плитки до отделочных пластмасс. После согласования проекта мы готовы отправить материалы сухогрузами из Москвы прямиком в Шарм-эш-Шейх», – добавил чиновник.

Более широкий план реновации пирамид также предусматривает преобразование внутренних камер гробниц под жилую площадь для последующей сдачи в аренду в качестве апартаментов.

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