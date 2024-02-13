Кейт Уинслет рассказала о неприятных последствиях славы после успеха «Титаника»

Известная актриса Кейт Уинслет поделилась своими воспоминаниями о том, какую неприятность принесла ей слава после успеха фильма «Титаник» под режиссурой Джеймса Кэмерона. Ее размышления приводит издание Variety.

Уинслет отметила, что после ошеломительного успеха этой картины она стала активно участвовать в съемках небольших независимых фильмов, поскольку слава, которую ей принесла роль в этой эпопее, оказалась для нее «ужасной». «Мне казалось, что после «Титаника» мне нужно было представлять определенный образ, быть определенным человеком, и из-за огромного внимания со стороны СМИ моя жизнь стала довольно неприятной», — поделилась она.

На момент выхода «Титаника» Уинслет было всего 22 года. «Конечно, я была благодарна. Я была совсем молода, и мне удалось купить квартиру. Но я не хотела, чтобы меня постоянно преследовали, особенно когда я просто кормила уток», — добавила актриса.

Ранее Кейт Уинслет уже рассказывала, что испытывала стеснение при съемках обнаженных сцен в фильме «Ли» под режиссурой Эллен Курас.