 

Кейт Уинслет рассказала о неприятных последствиях славы после успеха «Титаника»

13.02.2024, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная актриса Кейт Уинслет поделилась своими воспоминаниями о том, какую неприятность принесла ей слава после успеха фильма «Титаник» под режиссурой Джеймса Кэмерона. Ее размышления приводит издание Variety.

Уинслет отметила, что после ошеломительного успеха этой картины она стала активно участвовать в съемках небольших независимых фильмов, поскольку слава, которую ей принесла роль в этой эпопее, оказалась для нее «ужасной». «Мне казалось, что после «Титаника» мне нужно было представлять определенный образ, быть определенным человеком, и из-за огромного внимания со стороны СМИ моя жизнь стала довольно неприятной», — поделилась она.

На момент выхода «Титаника» Уинслет было всего 22 года. «Конечно, я была благодарна. Я была совсем молода, и мне удалось купить квартиру. Но я не хотела, чтобы меня постоянно преследовали, особенно когда я просто кормила уток», — добавила актриса.

Ранее Кейт Уинслет уже рассказывала, что испытывала стеснение при съемках обнаженных сцен в фильме «Ли» под режиссурой Эллен Курас.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Мнение: Перекос рождаемости в СССР, как пионеров учили воровству и советские школьные столовые

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Сырский на Красной Площади

13.02 / Мнение: Конец немецкой промышленности, Россия обгоняет США и новая кража в исполнении Евросоюза

13.02 / Мнение: 5 лет вместо штрафа

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Коллаборационистское правительство России

13.02 / Филлеры с гиалуроновой кислотой – новый тренд в уходе за губами: особенности бьюти-процедуры

13.02 / Ученые назвали неочевидный способ борьбы с гипертонией

13.02 / Правительство Москвы выразило готовность помочь с реконструкцией пирамид в Гизе

13.02 / Liliputing: Intel показала турецкую портативную консоль Tulpar

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Киркоров в Горловке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика