 

Ленина вынесут из Мавзолея для перекладки в здании напольной плитки

13.02.2024, 17:33, Разное
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Мавзолей Ленина
подвергнется капитальному ремонту, во время которого в здании поменяют
напольную плитку, сообщили в мэрии Москвы. На время ремонта тело
Ильича временно захоронят на Новодевичьем кладбище.

Захоронение вождя мирового пролетариата по православному обряду будет
носить исключительно временный, технический характер. Патриархия в свою очередь издаст указ, согласно которому вечное пребывание Владимира Ленина в
райских кущах ограничат временем проведения ремонта в мавзолее, после
чего он сможет вернуться к своим земным обязанностям. В дальнейшем мэрия
планирует сделать процесс обновления плитки в мавзолее регулярным: из-за
наплыва посетителей она быстро приходит в негодность, и менять её нужно не
реже, чем раз в месяц.

«Невозможно ходить по полгода по одной и той же плитке,
– поясняет вице-мэр. – В тех районах Москвы, где к этому уже привыкли, люди пишут жалобы, если им 2-3 месяца не меняют плитку. А Ильич как умер,
так и лежит на одной и той же. Если бы он мог написать письмо, наверняка оно
было бы адресовано департаменту строительства Москвы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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