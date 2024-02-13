Ленина вынесут из Мавзолея для перекладки в здании напольной плитки

Мавзолей Ленина

подвергнется капитальному ремонту, во время которого в здании поменяют

напольную плитку, сообщили в мэрии Москвы. На время ремонта тело

Ильича временно захоронят на Новодевичьем кладбище.

Захоронение вождя мирового пролетариата по православному обряду будет

носить исключительно временный, технический характер. Патриархия в свою очередь издаст указ, согласно которому вечное пребывание Владимира Ленина в

райских кущах ограничат временем проведения ремонта в мавзолее, после

чего он сможет вернуться к своим земным обязанностям. В дальнейшем мэрия

планирует сделать процесс обновления плитки в мавзолее регулярным: из-за

наплыва посетителей она быстро приходит в негодность, и менять её нужно не

реже, чем раз в месяц.

«Невозможно ходить по полгода по одной и той же плитке,

– поясняет вице-мэр. – В тех районах Москвы, где к этому уже привыкли, люди пишут жалобы, если им 2-3 месяца не меняют плитку. А Ильич как умер,

так и лежит на одной и той же. Если бы он мог написать письмо, наверняка оно

было бы адресовано департаменту строительства Москвы».

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