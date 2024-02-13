Neowin: Microsoft запретит установку Windows 11 на ПК со старыми процессорами

Microsoft введет новые ограничения для установки Windows 11 24H2 на компьютеры с устаревшими процессорами. Это дополнение к текущим критериям, необходимым для установки операционной системы, пишет портал Neowin.

Исследователь Боб Пони обнаружил, что процессор должен поддерживать инструкцию POPCNT, необходимую для работы различных системных файлов Windows 11 24H2. Без этой инструкции ОС не сможет загрузиться на компьютере.

Такое решение создаст проблемы для владельцев старых ПК, которые не поддерживают POPCNT. Это затронет пользователей компьютеров с процессорами AMD Turion II и Intel Core 2 Duo, выпущенными до 2008 года.

С выходом Windows 11 Microsoft также внедрила требование к наличию модуля TPM 2.0 для установки. Компания рекомендует приобретать новые компьютеры или ноутбуки с предустановленной Windows 11, если текущие устройства не соответствуют требованиям.

Релиз следующего крупного обновления Windows 11 (24H2) запланирован на осень текущего года.