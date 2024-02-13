 

Adidas удалит аккаунты россиян в приложении Running 31 марта

13.02.2024, 16:15, Разное
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Крупное приложение для отслеживания тренировок Adidas Running завершает свою деятельность в России. ТАСС сообщает, что российские пользователи спортивного сервиса получили соответствующее уведомление

По информации от Adidas, начиная с 31 марта 2024 года приложение Adidas Running перестанет быть доступным для пользователей в России. Кроме того, все пользовательские аккаунты, включая историю активности и данные о тренировках, будут удалены навсегда. В сообщении также пожелали пользователям успехов в поддержании здорового образа жизни и спортивных начинаниях.

Пользователи Adidas Running имеют возможность экспортировать свою историю активности и данные о тренировках до конца марта, после чего их учетные записи будут удалены.

Ранее до 2019 года приложение было известно как Runtastic. В марте 2022 года Adidas уже прекратила свою деятельность в России.


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