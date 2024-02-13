Скандалы: Как самолеты РФ получили зарубежную «прописку»

Чиновников Росавиации обвинили в снятии воздушных судов с регистрации

ФСБ России сообщила об обысках в Росавиации. Якобы по недосмотру чиновников несколько десятков воздушных судов были сняты с регистрации, а потом некоторые из них оказались за рубежом, причем в недружественных странах. Упоминаются, в частности, самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. «МК» попросил эксперта в области гражданской авиации Романа Гусарова прокомментировать эту коллизию.

По информации, которая утекла в СМИ, сотрудники Росавиации могут быть причастны к тому, что самолеты и вертолеты были сняты регистрации, а потом выводились из-под юрисдикции РФ без полного комплекта документов.

— Я пытаюсь разобраться в деталях происшедшего, — говорит Роман Гусаров. — Но пока у меня вопросов больше, чем ответов. Вот, к примеру, СМИ написали, что обвиняются чиновники Росавиации. Но в том, что им приписывается, вообще не может быть состава преступления.

Якобы они виноваты в продаже самолетов и вертолетов за рубеж. Но Росавиация не владеет самолетами или вертолетами и тем более не торгует ими. Ими владеют какие-то частные лица. Если какие-то воздушные суда оказались за пределами Российской Федерации, то чиновники теоретически могли как-то содействовать этому вывозу. Но не более того. То есть могли стать соучастниками. А значит, есть какие-то главные фигуранты преступления. Тогда вопрос: кто они? Что это за лица — физические ил юридические? Вот это хотелось бы узнать.

— СМИ пишут, что чиновники незаконно сняли воздушные суда с регистрации.

— Что значит — незаконно? Чиновники не имеют права мне отказать в снятии с регистрации моего имущества. Аналогия простая — например, я перестал ездить на автомобиле, пришел в ГИБДД и сказал: не хочу я больше ездить на машине, она будет у меня в огороде вместо клумбы стоять. И все. Они берут мое заявление и снимают ее с учета. Как они могут мне отказать? Я не хочу платить транспортный налог за то, что теперь не является транспортным средством и стоит без колес.

То же самое примерно с авиационной регистрацией, за которую отвечает Росавиация. Собственник просит снять с регистрации, и они это делают. Может быть, они нарушили что-то в этом процессе. Но, во-первых, нарушение при снятии с учета не является уголовным преступлением. Другое дело, если бы они поставили на учет воздушное судно с техническим проблемами. Тут уже есть угроза безопасности полетов, и это подсудное дело.

А если они сняли с учета по причине утилизации или просто по запросу владельца — то почему нет? В чем нарушение? Тоже не тянет на уголовное дело.

Я могу предположить, что СМИ неточно изложили суть претензий. Это ведь не официальное заявление следственного комитета или прокуратуры.

Но явно Росавиация не участвует в коммерческих сделках по продаже воздушных судов. Точно так, как ГИБДД не участвует в продаже моего автомобиля. Ставлю я на учет или снимаю с учета — есть определенные требования. Предъявил паспорт транспортного средства, техосмотр, документы проверили, номера сверили, машина исправна — все, вот тебе номер, вешай его и езжай. Теперь ты становишься участникам дорожного движения, твое корыто становится транспортным средством. Примерно так же происходит снятие с учета. В авиации ровно то же самое.

Поэтому хочется все-таки разобраться в деталях. Может быть, кто-то из чиновников чему-то содействовал.

Еще один момент интересный. В СМИ называется огромное количество самолетов и вертолетов, чуть не 60. При этом в качестве примера приводится только несколько вертолетов Ми-8 и один Ил-76. А остальные воздушные суда? Что с ними? Кто совершал эти сделки? Думаю, вряд ли речь здесь идет о больших самолетах — «Боингах», «Эрбасах». Скорее всего, это что-то из авиации общего назначения — какие-то частные самолеты, бизнес-джеты. Потому что если бы был хоть один весомый пример с большим самолетом, его бы привели.

— Главное обвинение в том, что какие-то самолеты и вертолеты попали в недружественные руки. Но попали-то они в результате коммерческих сделок, а не из-за того, что неправильно сняли с регистрации…

— Конечно. Напомню, после начала СВО был запрещен вывоз воздушных судов с территории Российской Федерации. Чтобы их вывести в рамках коммерческой сделки или возврата лизинга, владельцам нужно получать специальное разрешение.

— Но вряд ли Росавиация давала эти разрешения?

— Росавиация не дает такие разрешения. Опять же теоретически чиновники Росавиации могли как-то содействовать вывозу этих судов за пределы Российской Федерации. Например, дав разрешение на чартерный рейс. Вопрос в том, такой чартер был выполнен до снятия с регистрации или после?

Если помните, мы сразу после начала СВО порядка 70 магистральных самолетов потеряли за рубежом. Какие-то самолеты полетели в чартерный рейс и не вернулись, какие-то были задержаны местными авиационными властями в аэропортах. Позже какие-то суда по специальным разрешениям отправили за рубеж сами. Правда, почти все эти самолеты были зарегистрированы за границей, как правило, в офшорах. Они не подпадали под юрисдикцию Росавиации.

Сейчас же, наверное, речь о самолетах, которые еще до СВО были зарегистрированы в России. И вряд ли это дальнемагистральные самолеты. Они имели российскую регистрацию, но потом их решили продать. И тогда вопрос: могли ли чиновники Росавиации помогать владельцам в организации продажи своего имущества за рубеж? Только вот этот момент, на мой взгляд, может тянуть на уголовное преступление. Но никак не снятие самолета с учета. И никак не его продажа.

Не продают чиновники у нас самолеты и вертолеты. Это не их имущество. Полагаю, что здесь все-таки речь идет в основном о технике, связанной с авиацией общего назначения — небольших самолетах и вертолетах.

Сергей Вальченко

Оригинал материала: “Московский комсомолец”