 

Рупор кремлевской пропаганды: Шпигелю дали 11 лет

13.02.2024, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня снова день приговоров.
Бывший сенатор Борис Шпигель получил 11 лет колонии строго режима за коррупцию. Также лишен всех государственных наград и должен будет выплатить штраф 450 000 000 рублей.
Шпигель в свое время был одним из авторов незабвенной 282-й статьи.
Подельник Шпигеля, бывшей губернатор Пензенской области Белозерцев получавший взятки от Шпигеля, ранее получил 12 лет тюрьмы.
Прочие фигуранты дела получило от 7,5 до 8 лет тюрьмы.

Как следует из приговора, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года председатель совета директоров ГК «Биотэк» и фактический руководитель ОАО «Фармация» Борис Шпигель, учредитель этих компаний, супруга бизнесмена Евгения Шпигель, а также генеральный директор «Фармации» Антон Колосков, действуя в составе организованной группы, через посредников Федора Федотова и Геннадия Маркова передали тогдашнему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки «в виде денег, иного имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 млн руб.».
Незаконное вознаграждение, по материалам дела, передавалось за заключение с ОАО «Фармация» госконтрактов на поставку в регион лекарственных препаратов, а также за «общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний “Биотэк” в Пензенской области».

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Мнение: Перекос рождаемости в СССР, как пионеров учили воровству и советские школьные столовые

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Сырский на Красной Площади

13.02 / Мнение: Конец немецкой промышленности, Россия обгоняет США и новая кража в исполнении Евросоюза

13.02 / Мнение: 5 лет вместо штрафа

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Коллаборационистское правительство России

13.02 / Филлеры с гиалуроновой кислотой – новый тренд в уходе за губами: особенности бьюти-процедуры

13.02 / Ученые назвали неочевидный способ борьбы с гипертонией

13.02 / Правительство Москвы выразило готовность помочь с реконструкцией пирамид в Гизе

13.02 / Liliputing: Intel показала турецкую портативную консоль Tulpar

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Киркоров в Горловке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика