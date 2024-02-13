Рупор кремлевской пропаганды: Шпигелю дали 11 лет

Сегодня снова день приговоров.

Бывший сенатор Борис Шпигель получил 11 лет колонии строго режима за коррупцию. Также лишен всех государственных наград и должен будет выплатить штраф 450 000 000 рублей.

Шпигель в свое время был одним из авторов незабвенной 282-й статьи.

Подельник Шпигеля, бывшей губернатор Пензенской области Белозерцев получавший взятки от Шпигеля, ранее получил 12 лет тюрьмы.

Прочие фигуранты дела получило от 7,5 до 8 лет тюрьмы.

Как следует из приговора, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года председатель совета директоров ГК «Биотэк» и фактический руководитель ОАО «Фармация» Борис Шпигель, учредитель этих компаний, супруга бизнесмена Евгения Шпигель, а также генеральный директор «Фармации» Антон Колосков, действуя в составе организованной группы, через посредников Федора Федотова и Геннадия Маркова передали тогдашнему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки «в виде денег, иного имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 млн руб.».

Незаконное вознаграждение, по материалам дела, передавалось за заключение с ОАО «Фармация» госконтрактов на поставку в регион лекарственных препаратов, а также за «общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний “Биотэк” в Пензенской области».

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