 

Росавиация разрешила эксплуатацию авиапоездов

13.02.2024, 13:33, Разное
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Росавиация разрешила эксплуатацию авиационных поездов – экспериментальная технология сцепки двух и более самолётов получила «зелёный свет» после двухмесячных дебатов.

Этот метод не только позволяет поднять пропускную способность, но и сокращает потребность в дефицитных деталях.

Как предполагают разработчики методики, она позволит осуществлять мелкий ремонт в случае отказа оборудования прямо в воздухе, а также переключать кабины управления либо пассажирский салон на второй самолёт в случае разгерметизации первого.

Первые тестовые рейсы запустят летом этого года – авиапоезда будут летать между аэропортами Москвы, не превышая высоту нижнего эшелона.

– Поскольку до сих пор есть сомнения в безопасности авиаперёлетов на технике, ремонт которой из-за санкций может быть отложен из-за естественного износа и неоперативной поставки запчастей… Это, конечно, не соответствует действительности, но мы реагируем в том числе и на такие настроения. Для полного спокойствия пассажирам новых авиапоездов на первых порах разрешат брать в ручную кладь парашюты, – сообщили в ведомстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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