Акварельные губы – свежий бьюти-тренд весны 2024: что это и надо ли увлекаться этой модой

Акварельные губы — это вид перманентного макияжа, который создает эффект естественно выглядящих, слегка подкрашенных губ. Этот эффект достигается с помощью введения под кожу цветного водорастворимого пигмента. Он может быть различных оттенков. Перед началом процедуры стилист рисует желаемый контур и закрашивает его выбранным цветом. После согласования результата с клиентом начинается процесс пигментации.

Как долго держится эффект от процедуры

В зависимости от типа и состояния кожи, от возраста и других индивидуальных факторов акварельные губы могут держаться до двух лет. Обязательно наблюдение за состоянием губ — оно обычно включает несколько встреч со стилистом в течение первого месяца.

Важно выбрать салон или косметологический кабинет, где используют качественные пигменты и инструменты. Кроме того, важно соблюдать рекомендации по уходу после процедуры, чтобы сохранить цвет и форму губ.

Болезненна ли процедура для губ акварелью?

Пигментация губ обычно считается современным и безболезненным методом. Однако очень чувствительные люди могут испытывать ощущение покалывания или несильную боль. В таких случаях применяется поверхностная анестезия, которая нейтрализует даже эти неприятные ощущения.

Отличный конечный результат позволит вам быстро забыть обо всех неудобствах.

Сколько стоят красивые акварельные губы?

Как и в случае с другими косметическими процедурами, цена зависит от качества продукции и опыта специалиста. Поэтому следует выяснить цену в нескольких салонах и сравнить результаты. Слишком низкая стоимость услуги должна вас насторожить. Чтобы быть в безопасности, выберите студию перманентного макияжа с хорошей репутацией.

На что следует обратить внимание перед пигментацией губ?

Поскольку во время процедуры на губах делаются крошечные разрезы, не следует заранее принимать какие-либо разжижающие кровь вещества или лекарства, то есть аспирин, кофе или алкоголь — не лучшая идея. Если у вас месячные, было бы разумнее подождать, пока они закончатся.

Эксперты также не советуют проводить процедуру при острых кожных заболеваниях, таких как солнечные ожоги, прыщи или розацеа. Если вы не уверены в своем состоянии, обязательно обратитесь за советом к дерматологу или семейному врачу. Хорошая подготовка и ответственность за себя крайне важны.

Уход после процедуры

Избегайте долгого пребывания на солнце, плавания, интенсивных физических упражнений и использования любой косметики в течение нескольких дней. Дайте губам заслуженный отдых и наносите только ту специальную мазь, которую вы получили в студии перманентного макияжа.

В первый день обычно наблюдается небольшое покраснение или припухлость, но это быстро проходит. Если на губах образовались легкие корочки, не следует их расчесывать или каким-либо образом избавляться от них. Они также полностью исчезают в течение 2–3 дней.

Попросите у косметолога дополнительные советы по уходу за пигментированными губами.

Акварельные губы стали популярным бьюти-трендом. Они создают естественный и соблазнительный образ, придают лицу более молодой вид и добавляют уверенности в себе. Процедура перманентного макияжа обычно безболезненна, а эффект сохраняется до двух лет, что делает их привлекательным выбором.

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.