 

Облысение у женщин зависит от тестостерона

13.02.2024, 11:45, Разное
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Аллопеция или облысение, проявляется у женщин и мужчин по-разному, но причина может быть общей. Терапевт Станислав Ионов утверждает, что недостаток тестостерона является ключевым фактором появления этой проблемы у обоих полов.

У женщин аллопеция проявляется через редеющую прическу, но основная причина остается та же – недостаток тестостерона. Ионов объяснил, что у женщин концентрация этого гормона изначально ниже, но его дефицит всё равно оказывает отрицательное воздействие на рост волос.

Помимо тестостерона, у женщин облысение может быть вызвано вирусными, бактериальными или грибковыми заболеваниями.

Существует несколько других факторов, влияющих на облысение у женщин, таких как: Недостаток витаминов (особенно группы B), микроэлементов (цинк, марганец, фтор), проблемы с себореей, недостаточное кровоснабжение фолликул, вредные воздействия химических веществ при окрашивании.

Профессор Ионов подчеркивает, что правильный уход за волосами, снижение стресса и правильное питание, богатое овощами и фруктами, могут замедлить развитие аллопеции.


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