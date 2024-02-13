«Нацизма не потерпим» – спасательным отрядам запретили использовать фразу «славянская внешность» в ориентировках

Добровольческим спасательным отрядам запретили использовать фразы «славянская национальность» и «славянская внешность» в ориентировках на поиск людей.

Ранее общественники в сети назвали подобные практики «категорически недопустимыми в многонациональной стране».

Скандал разгорелся после того как один из поисковых отрядов под Вологдой разместил в сети объявление о пропаже 12-летнего мальчика. Фотографии ребёнка к тому времени не нашлось, поэтому его внешность описали текстом: «Славянской внешности, волосы светло-русые, рост 160 см, в очках». Такая формулировка вызвала возмущение в интернете.

– А что, если не славянской национальности, то уже и искать не надо? – написала пользователь социальной сети X (бывший Twitter).

– Можно подумать, дети с другой внешностью не теряются. Обязательно это выпячивать, фашистики? Даже здесь не можем не зигануть? – поддержал её другой комментатор.

Мальчика вскоре нашли в компьютерном клубе и объявление удалили, но к тому моменту неравнодушные люди написали обращения в десятки государственных органов, после чего скандал вышел в публичную плоскость – так, один из региональных депутатов призвала «разогнать этих любителей шататься по лесам», и добавила: «Нацизма не потерпим».

Вскоре руководителям отрядов разослали рекомендацию избегать подобных формулировок в объявлениях. За неисполнение рекомендации может наступить ответственность вплоть до уголовной, предупредили поисковиков.

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