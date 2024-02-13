Нарва через год может оказаться на территории России из-за естественного изменения русла реки

На сайте Института географии РАН опубликован доклад «Естественные изменения границ России: история и перспективы».

Используя передовые информационные технологии и материалы предыдущих исследований, отечественные учёные пришли к однозначному выводу — в ближайшие годы сразу несколько пограничных рек на рубежах России изменят своё русло, что приведёт к «естественному и законному увеличению территории нашей страны».

– Взять, например, реку Нарву, по которой проходит граница с Эстонией. Наша модель однозначно свидетельствует, что уже через год её русло сместится на несколько километров и город Нарва станет российским, – пообещал доктор географических наук Фёдор Абрамов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдал распоряжение начать подготовку к включению Нарвы в состав региона.

– Конечно, мы не бросим жителей Нарвы и примем их как родных в Ленинградскую область. Прошу подготовить план мероприятий по интеграции этой части бывшей Эстонии в состав региона, – объявил губернатор.

Также учёные ожидают изменений русла рек в ближайшие 5 лет на границах России с Польшей, Финляндией, Норвегией, Латвией и Литвой. По прогнозу специалистов, это приведёт к увеличению российской территории минимум на 10 тысяч квадратных километров.

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